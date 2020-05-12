ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Пинске продолжается марафон поддержки медиков

12.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Пинский Вестник

> В Пинске активно оказывается благотворительная помощь медикам, в частности, тем, кто работает с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией.

«ПВ» обратился к главному врачу центральной поликлиники Игорю КИКТЕНКО с просьбой рассказать о том, какая именно помощь оказывается и куда направляются средства.

— Как в центральной поликлинике, так и в больнице были открыты благотворительные счета, на которые поступают средства, — пояснил Игорь Юрьевич. — На протяжении нескольких недель мы получаем серьезную помощь — как финансовую, так и в виде средств индивидуальной защиты. Хочется выразить слова благодарности общественным объединениям города, профсоюзным организациям, предприятиям и бизнес-сообществу. Мясокомбинат и комбинат хлебопродуктов выделили средства на приобретение ИВЛ. Суммы, которые вкладывают предприятия, варьируются от 1 000 до 5 000 бел. руб.

Поступающие средства распределяются в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации и количества пациентов, а также в соответствии с заявками учреждений здравоохранения. В первую очередь они направляются в адрес скорой помощи, Молотковичской и центральной больниц. Включаются в этот режим оказания помощи детская больница и родильный дом.

Уже закуплены гемодинамические мониторы, кислородные концентраторы, ЭКГ-аппарат, средства для санитарной обработки и ухода, средства индивидуальной защиты медиков, которые находятся на передовой.

— Хотелось бы обратить внимание наших граждан на то, что Брестская область на сегодня находится в благоприятной ситуации по сравнению с другими регионами республики. При этом мы не исключение, и нам тоже придется пройти этап взаимодействия с инфекцией. Поэтому не нужно забывать о режиме самоизоляции, дистанцирования, о необходимости выполнения профилактических мероприятий. Это масочный режим, минимизация контактов и посещений общественных мест без экстренной надобности. Стоит максимально перейти на дистанционное общение — по телефону и через соцсети. Это позволит минимизировать распространение инфекции, поэтапно вступить в эпидситуацию и своевременно иметь возможность как здравоохранению, так и обществу правильно отреагировать и справиться с данной ситуацией.

Ирина ДЕНИСОВИЧ
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Пинске активно оказывается благотворительная помощь медикам, в частности, тем, кто работает с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией. «ПВ»...
 
Новости дня
Новости
 
Статистика не главное: что Лукашенко думает о смертности от COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

11.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кричевская жизнь
12.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика