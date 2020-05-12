В Пинске продолжается марафон поддержки медиков

Источник материала: Пинский Вестник

В Пинске активно оказывается благотворительная помощь медикам, в частности, тем, кто работает с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией.



«ПВ» обратился к главному врачу центральной поликлиники Игорю КИКТЕНКО с просьбой рассказать о том, какая именно помощь оказывается и куда направляются средства.

— Как в центральной поликлинике, так и в больнице были открыты благотворительные счета, на которые поступают средства, — пояснил Игорь Юрьевич. — На протяжении нескольких недель мы получаем серьезную помощь — как финансовую, так и в виде средств индивидуальной защиты. Хочется выразить слова благодарности общественным объединениям города, профсоюзным организациям, предприятиям и бизнес-сообществу. Мясокомбинат и комбинат хлебопродуктов выделили средства на приобретение ИВЛ. Суммы, которые вкладывают предприятия, варьируются от 1 000 до 5 000 бел. руб.



Поступающие средства распределяются в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации и количества пациентов, а также в соответствии с заявками учреждений здравоохранения. В первую очередь они направляются в адрес скорой помощи, Молотковичской и центральной больниц. Включаются в этот режим оказания помощи детская больница и родильный дом.



Уже закуплены гемодинамические мониторы, кислородные концентраторы, ЭКГ-аппарат, средства для санитарной обработки и ухода, средства индивидуальной защиты медиков, которые находятся на передовой.



— Хотелось бы обратить внимание наших граждан на то, что Брестская область на сегодня находится в благоприятной ситуации по сравнению с другими регионами республики. При этом мы не исключение, и нам тоже придется пройти этап взаимодействия с инфекцией. Поэтому не нужно забывать о режиме самоизоляции, дистанцирования, о необходимости выполнения профилактических мероприятий. Это масочный режим, минимизация контактов и посещений общественных мест без экстренной надобности. Стоит максимально перейти на дистанционное общение — по телефону и через соцсети. Это позволит минимизировать распространение инфекции, поэтапно вступить в эпидситуацию и своевременно иметь возможность как здравоохранению, так и обществу правильно отреагировать и справиться с данной ситуацией.



Ирина ДЕНИСОВИЧ