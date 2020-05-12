|
Сергей Ясинский: «Пока у нас нет больных, считаю, надо играть. А ВОЗ где? Они где-то там, а мы здесь, в нашей стране живем»
12.05.2020 14:56 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
– В нескольких белорусских командах есть подозрение на коронавирус. Как обстановка в вашей команде? Все здоровы?
– Да, у нас все здоровы. Никто не болеет.
– Сдавала ли команда тесты?
– У нас болел только один человек – Ксенофонтов. Он сдал. Результат отрицательный.
– АБФФ просит обходиться без рукопожатий, рассаживать зрителей в шахматном порядке. Кто в клубе следит за выполнением этих рекомендаций и как они выполняются? АБФФ следит за выполнением своих рекомендаций?
– Это точно не я. Вопрос не ко мне.
– На последних матчах абсолютное большинство зрителей было без масок. Клуб призывает использовать средства индивидуальной защиты на трибунах?
– И мы призываем, и во всех средствах массовой информации об этом говорят. Чтобы соблюдать дистанцию, чтобы носить в общественных местах маски. Это везде. В том числе и со стороны нашего клуба. Рекомендации известные, общие и мы агитируем за их использование.
– ВОЗ рекомендует приостановить чемпионат.
– А я уже ее высказывал не раз. Пока у нас нет больных, считаю, надо играть. ВОЗ делает свое дело, а мы делаем свое. А ВОЗ где? Они где-то там, а мы здесь, в нашей стране живем. Наверное, у нас должна быть своя голова на плечах. Нам надо самим решать, что делать. Но не исключаю – прислушаться к рекомендациям ВОЗ. Но… Вообще причем тут это все к футболу? Я не очень понимаю.
– Ну все-таки уже есть информация про подозрения на коронавирус в «Минске» и «Арсенале».
– Про «Минск»… Во-первых, это слухи. Это еще не доказано и не проверено. Чего тогда раздувать? Если это будет реально, то я уверен, что закроют или введут карантин. А с учетом того, что пока еще нет результатов, уже же игру перенесли. Правильно? Ну и что тогда? Пока только слухи. Ну честное слово. Верить всему, что написано на заборе – уж точно, я считаю, неправильно.
Мы играем. Пока у нас все хорошо. Пока нет больных. Считаю, что нормально – играть, – сказал Ясинский.
Ранее сообщалось о том, что в «Минске» выявлен случай заражения игрока коронавирусом. Позже гендиректор клуба
Также недавно АБФФ
В Беларуси зарегистрировано 23 906 (+933) случаев COVID-19. Умерли 135 пациентов. Выписан 6 531 человек. Это данные на 11 мая.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Ясинский: «Пока у нас нет больных, считаю, надо играть. А ВОЗ где? Они где-то там, а мы здесь, в нашей стране живем»
Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский в беседе с корреспондентом Tribuna.com поделился мнением о ситуации с коронавирусом, а также предположил, что чемпионат...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)