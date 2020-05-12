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Сергей Ясинский: «Пока у нас нет больных, считаю, надо играть. А ВОЗ где? Они где-то там, а мы здесь, в нашей стране живем»

12.05.2020 14:56 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский в беседе с корреспондентом Tribuna.com поделился мнением о ситуации с коронавирусом, а также предположил, что чемпионат Беларуси должен продолжаться пока нет подтвержденных заражений среди игроков.

– В нескольких белорусских командах есть подозрение на коронавирус. Как обстановка в вашей команде? Все здоровы?

– Да, у нас все здоровы. Никто не болеет.

– Сдавала ли команда тесты?

– У нас болел только один человек – Ксенофонтов. Он сдал. Результат отрицательный.

– АБФФ просит обходиться без рукопожатий, рассаживать зрителей в шахматном порядке. Кто в клубе следит за выполнением этих рекомендаций и как они выполняются? АБФФ следит за выполнением своих рекомендаций?

– Это точно не я. Вопрос не ко мне.

– На последних матчах абсолютное большинство зрителей было без масок. Клуб призывает использовать средства индивидуальной защиты на трибунах?

– И мы призываем, и во всех средствах массовой информации об этом говорят. Чтобы соблюдать дистанцию, чтобы носить в общественных местах маски. Это везде. В том числе и со стороны нашего клуба. Рекомендации известные, общие и мы агитируем за их использование.

– ВОЗ рекомендует приостановить чемпионат. АБФФ продолжает чемпионат. Какова позиция клуба по данному вопросу?

– А я уже ее высказывал не раз. Пока у нас нет больных, считаю, надо играть. ВОЗ делает свое дело, а мы делаем свое. А ВОЗ где? Они где-то там, а мы здесь, в нашей стране живем. Наверное, у нас должна быть своя голова на плечах.  Нам надо самим решать, что делать. Но не исключаю – прислушаться к рекомендациям ВОЗ. Но… Вообще причем тут это все к футболу? Я не очень понимаю.

– Ну все-таки уже есть информация про подозрения на коронавирус в «Минске» и «Арсенале».

– Про «Минск»…  Во-первых, это слухи. Это еще не доказано и не проверено. Чего тогда раздувать?  Если это будет реально, то я уверен, что закроют или введут карантин.  А с учетом того, что пока еще нет результатов, уже же игру перенесли. Правильно? Ну и что тогда? Пока только слухи. Ну честное слово. Верить всему, что написано на заборе – уж точно, я считаю, неправильно.

Мы играем. Пока у нас все хорошо. Пока нет больных.  Считаю, что нормально – играть, – сказал Ясинский.

Тренировки дзержинского «Арсенала» отменены. На следующей неделе всем игрокам, тренерам и работникам команды будут проведены тесты на COVID-19

Ранее сообщалось о том, что в «Минске» выявлен случай заражения игрока коронавирусом. Позже гендиректор клуба Игорь Шлойдо заявил, что информация недостоверная. Следует еще ожидать результат теста.

Шлойдо о положительном тесте на коронавирус у игрока «Минска»: «Это неправда. Результата ждать еще один-два дня»

Также недавно АБФФ перенесла матчи «Минск» – «Неман» и «Аресенал» – «Локомотив» из-за подозрения на наличие коронавируса у футболистов.

В Беларуси зарегистрировано 23 906 (+933) случаев COVID-19. Умерли 135 пациентов. Выписан 6 531 человек. Это данные на 11 мая.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Главный тренер «Витебска» Сергей Ясинский в беседе с корреспондентом Tribuna.com поделился мнением о ситуации с коронавирусом, а также предположил, что чемпионат...
 
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