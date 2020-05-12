ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Дудик о коронавирусе: «Другие причины смертей сейчас как будто исчезли, и всех косит COVID-19. Ну глупо же»

12.05.2020 15:16 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер молодежной сборной Беларуси Дмитрий Дудик в интервью «Прессболу» рассказал о своем отношении к коронавирусу.

 – Ты один из немногих собеседников в последнее время, который предпочел живое интервью телефонному, да к тому же пришел без маски.

– Просто каждый должен иметь голову на плечах и анализировать информацию, которую получает из СМИ — хоть наших, хоть зарубежных. Я вот, анализируя, прихожу к выводу, что вся эта коронавирусная история местами излишне драматизирована. Умирают люди? Ну да, умирают. А прежде разве не умирали? Создается впечатление, что все другие причины смертей сейчас исчезли, и всех косит исключительно этот COVID-19. Ну глупо же.

Понятно, что совсем уж шапкозакидательством заниматься тоже не нужно, адекватные меры предосторожности не помешают. Но мои дети гуляют на улице, ходят в школу. При этом в портфеле у них всегда флакончик с антисептиком — жена за этим следит.

Дима Мелешко же входил в возглавляемый тобой штаб молодежной сборной...

– Да, все уже в курсе, что он не избежал коронавируса. Вообще у него прошлый год не задался: супруга болеет, теперь вот сам слег. Причем год с небольшим назад у него ведь уже было воспаление легких. Видимо, действительно из-за этого он оказался уязвимее для вируса и сейчас, – сказал Дудик. 

Экс-вратарь молодежной сборной Беларуси стал диджеем Filipp Vasse, но продолжает играть в шведском миноре

Игрок команды Лукашенко поборол коронавирус и вернулся к семье – и сразу принялся за готовку

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший главный тренер молодежной сборной Беларуси Дмитрий Дудик в интервью «Прессболу» рассказал о своем отношении к коронавирусу.
 
Новости дня
Новости
 
В президенты метят Анна Канопацкая и Виктор Бабарико
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

11.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кричевская жизнь
12.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика