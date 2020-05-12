Дудик о коронавирусе: «Другие причины смертей сейчас как будто исчезли, и всех косит COVID-19. Ну глупо же»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер молодежной сборной Беларуси Дмитрий Дудик в интервью «Прессболу» рассказал о своем отношении к коронавирусу .

– Ты один из немногих собеседников в последнее время, который предпочел живое интервью телефонному, да к тому же пришел без маски.

– Просто каждый должен иметь голову на плечах и анализировать информацию, которую получает из СМИ — хоть наших, хоть зарубежных. Я вот, анализируя, прихожу к выводу, что вся эта коронавирусная история местами излишне драматизирована. Умирают люди? Ну да, умирают. А прежде разве не умирали? Создается впечатление, что все другие причины смертей сейчас исчезли, и всех косит исключительно этот COVID-19. Ну глупо же.

Понятно, что совсем уж шапкозакидательством заниматься тоже не нужно, адекватные меры предосторожности не помешают. Но мои дети гуляют на улице, ходят в школу. При этом в портфеле у них всегда флакончик с антисептиком — жена за этим следит.

– Дима Мелешко же входил в возглавляемый тобой штаб молодежной сборной...

– Да, все уже в курсе, что он не избежал коронавируса. Вообще у него прошлый год не задался: супруга болеет, теперь вот сам слег. Причем год с небольшим назад у него ведь уже было воспаление легких. Видимо, действительно из-за этого он оказался уязвимее для вируса и сейчас, – сказал Дудик.

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