|
Лукашенко заявил, что белорусским методом борьбы с коронавирусом воспользовались другие страны
12.05.2020 15:44 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Александр Лукашенко также признал, что в Беларуси пока в ситуации с коронавирусом «бога за бороду не взяли».
Однако, президент называет ситуацию в вирусами и другими заболеваниями в Беларуси терпимой.
«Мы не говорим, что у нас все хорошо, что мы уже бога за бороду взяли. Но тот метод, которым мы пользуемся уже третий месяц, приносит свой результат, – сообщил глава государства. Его цитирует пресс-служба.
Также Александр Лукашенко обратил внимание на тот факт, что этим методом борьбы с коронавирусом воспользовались другие страны.
Как пример он привел западные страны, где осторожно отменяются карантинные меры и постепенно пробуют возрождать экономику.
При этом, обратил внимание Лукашенко, смертность у них за сутки превышает всех умерших в Беларуси за эти три месяца.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко также признал, что в Беларуси пока в ситуации с коронавирусом «бога за бороду не взяли».
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)