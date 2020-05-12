Лукашенко заявил, что белорусским методом борьбы с коронавирусом воспользовались другие страны

Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко также признал, что в Беларуси пока в ситуации с коронавирусом «бога за бороду не взяли».

Однако, президент называет ситуацию в вирусами и другими заболеваниями в Беларуси терпимой.

«Мы не говорим, что у нас все хорошо, что мы уже бога за бороду взяли. Но тот метод, которым мы пользуемся уже третий месяц, приносит свой результат, – сообщил глава государства. Его цитирует пресс-служба.

Также Александр Лукашенко обратил внимание на тот факт, что этим методом борьбы с коронавирусом воспользовались другие страны.

Как пример он привел западные страны, где осторожно отменяются карантинные меры и постепенно пробуют возрождать экономику.

При этом, обратил внимание Лукашенко, смертность у них за сутки превышает всех умерших в Беларуси за эти три месяца.