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В Беларуси зарегистрировано 24 873 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19

12.05.2020 16:21 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси на 12 мая выздоровели и выписаны 6 тысяч 974 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрировано 24 тысяч 873 человека с положительным тестом на COVID-19. В Беларуси открыто 38 лабораторий, проведено 284 тысяч 445 тестов. По медицинским показаниям налажено экспресс-тестирование во всех регионах страны для выявления переболевших коронавирусом. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 142 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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В Беларуси на 12 мая выздоровели и выписаны 6 тысяч 974 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрировано 24 тысяч 873 человека с положительным...
 
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