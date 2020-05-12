В Беларуси зарегистрировано 24 873 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19

Источник материала: БT

В Беларуси на 12 мая выздоровели и выписаны 6 тысяч 974 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрировано 24 тысяч 873 человека с положительным тестом на COVID-19. В Беларуси открыто 38 лабораторий, проведено 284 тысяч 445 тестов. По медицинским показаниям налажено экспресс-тестирование во всех регионах страны для выявления переболевших коронавирусом. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 142 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите