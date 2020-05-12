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В Беларуси на 12 мая – плюс 967 инфицированных и 7 смертей

12.05.2020 16:21 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси по состоянию на 12 мая зафиксировано 24 тысяч 873 человека с положительным тестом на коронавирус.

По данным Минздрава, выздоровели и выписались 6 тысяч 974 пациента, у которых ранее был коронавирус.

В Беларуси работают 38 лабораторий, проведено 284 тысяч 445 тестов. Налажено экспресс-тестирование во всех регионах страны для выявления переболевших коронавирусной инфекцией.

За весь период пандемии на территории Беларуси умерли 142 пациента, по данным Минздрава "с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

В Беларуси на 11 мая было зафиксировано 23 тысяч 906 человек, инфицированных COVID-19. На это число количество умерших оставляло 135 человек. Таким образом, за прошедшие сутки прибавилось 7 жертв коронавируса.

 
 
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В Беларуси по состоянию на 12 мая зафиксировано 24 тысяч 873 человека с положительным тестом на коронавирус. По данным Минздрава, выздоровели и выписались 6 тысяч 974...
 
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