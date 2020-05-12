В Беларуси на 12 мая – плюс 967 инфицированных и 7 смертей

В Беларуси по состоянию на 12 мая зафиксировано 24 тысяч 873 человека с положительным тестом на коронавирус.

По данным Минздрава, выздоровели и выписались 6 тысяч 974 пациента, у которых ранее был коронавирус.

В Беларуси работают 38 лабораторий, проведено 284 тысяч 445 тестов. Налажено экспресс-тестирование во всех регионах страны для выявления переболевших коронавирусной инфекцией.

За весь период пандемии на территории Беларуси умерли 142 пациента, по данным Минздрава "с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".