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В Беларуси на 12 мая – плюс 967 инфицированных и 7 смертей
12.05.2020 16:21 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
В Беларуси по состоянию на 12 мая зафиксировано 24 тысяч 873 человека с положительным тестом на коронавирус.
По данным Минздрава, выздоровели и выписались 6 тысяч 974 пациента, у которых ранее был коронавирус.
В Беларуси работают 38 лабораторий, проведено 284 тысяч 445 тестов. Налажено экспресс-тестирование во всех регионах страны для выявления переболевших коронавирусной инфекцией.
За весь период пандемии на территории Беларуси умерли 142 пациента, по данным Минздрава "с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".
В Беларуси
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В Беларуси по состоянию на 12 мая зафиксировано 24 тысяч 873 человека с положительным тестом на коронавирус. По данным Минздрава, выздоровели и выписались 6 тысяч 974...
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