Беларусь предлагает принять на уровне СНГ меры, направленные на защиту здоровья людей и поддержание стабильности экономики в условиях распространения коронавируса, по аналогии с тем, как это было сделано в ЕАЭС. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей на заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое проходило в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

«Мы ждем от Исполнительного комитета СНГ, обладающего многолетним опытом координации работы отраслевых органов Содружества и серьезным профессиональным кадровым потенциалом, практических инициатив по налаживанию взаимодействия сторон. На мой взгляд, первоочередные шаги — это объединение усилий по созданию противовирусных препаратов и вакцин и налаживанию их массового производства, обеспечение бесперебойной работы транспорта и грузовых перевозок как в рамках Содружества, так и в целях транзита», — подчеркнул министр.

Он обратил внимание, что на уровне Евразийского экономического союза уже разработан ряд оперативных мер для защиты людей и поддержания экономики. Главы государств ЕАЭС по итогам видеоконференции 14 апреля приняли совместное заявление. В нем сказано, что борьба с пандемией не должна приводить к разрыву наработанных кооперационных связей, остановке международной торговли, прекращению инвестиционной деятельности.

«Полагаю, что эти тезисы в полной мере актуальны и в отношении сотрудничества всех государств — участников СНГ», — сказал Владимир Макей. По его мнению, целесообразно продумать меры по усилению самодостаточности региона СНГ, особенно в отношении продукции агропромышленного комплекса, товаров первой необходимости и медицинских изделий.