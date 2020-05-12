Пенсионерам в Новой Боровой подарили мини-огороды

Все жители Новой Боровой старше 65 лет получили от застройщика наборы для мини-огорода, который можно вырастить прямо в квартире. Тем самым в «А-100 Девелопмент» решили разнообразить жизнь людей в возрасте, поддержать их и занять дома полезным делом в условиях пандемии коронавируса.

Каждый набор представляет собой мини-огород в формате «посади сам». В коробке для этого собрали все необходимое: прямоугольный горшок, плоскую лопатку, питательный грунт и перчатки. Для огорода прилагаются семена мелиссы, петрушки и базилика, а для цветника — бархатцы, георгины и цикламены. Все элементы подобраны профессиональными флористами.

Наборы раздали более 300 жителям Новой Боровой пенсионного возраста. Коробки доставили прямо в квартиры. Бывалые садоводы и огородники уже успели высадить первые растения, а управляющую компанию завалили благодарностями.

Мини-огороды передали, чтобы занять пожилых людей любимым делом и аккуратно попросить их остаться дома, пока не стихнет пандемия. А еще это хороший повод привить любовь к саду и огороду подрастающим внукам.

«Мы были приятно удивлены, как много людей элегантного возраста живет в Новой Боровой. Нам важно, чтобы они берегли свои здоровье, а для этого — оставались пока дома. И мы предложили скрасить время, сотворив зеленый оазис прямо у себя в квартире. Наборы включают в себя все необходимое для создания огорода или цветника даже не любительского, а профессионального уровня», — отмечают в «А-100 Девелопмент».