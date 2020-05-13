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В Китае за сутки выявили семь новых случаев коронавируса
13.05.2020 09:34 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTШесть местных и один ввозной, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Шесть новых случаев были зафиксированы в городе Цзилинь. Еще у одного человека в этом регионе подозревается инфицирование коронавирусом, однако его диагноз пока не подтвержден. Центральное телевидение Китая сообщило, что власти частично ограничили железнодорожное сообщение с этим городом после зафиксированных новых случаев. Около 367 человек, которые контактировали с заболевшими, изолированы и находятся под контролем медиков. Новый ввезенный из-за рубежа случай заражения выявлен в Шанхае.
Фото: EPA-EFE
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Шесть местных и один ввозной, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Шесть новых случаев были...
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