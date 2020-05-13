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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Брюссельские авиалинии сообщили о сокращении штата минимум на четверть Экономический кризис из-за эпидемии коронавируса вынуждает крупного авиаперевозчика сократить свой воздушный парк примерно на треть, а также уменьшить...

Экономический кризис из-за эпидемии коронавируса вынуждает крупного авиаперевозчика сократить свой воздушный парк примерно на треть, а также уменьшить количество пунктов назначения. В авиакомпании надеются на свой антикризисный план и поддержку правительства, однако утверждают: вернуться к докризисному уровню Brussels Airlines смогут лишь к 2023 году.