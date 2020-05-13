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Брюссельские авиалинии сообщили о сокращении штата минимум на четверть

13.05.2020 08:52 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Экономический кризис из-за эпидемии коронавируса вынуждает крупного авиаперевозчика сократить свой воздушный парк примерно на треть, а также уменьшить количество пунктов назначения. В авиакомпании надеются на свой антикризисный план и поддержку правительства, однако утверждают:  вернуться к докризисному уровню Brussels Airlines смогут лишь к 2023 году. 

 
 
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Экономический кризис из-за эпидемии коронавируса вынуждает крупного авиаперевозчика сократить свой воздушный парк примерно на треть, а также уменьшить...
 
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