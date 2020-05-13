В бюджет Беларуси в первом квартале недопоступило 350 миллионов рублей

Источник материала: Ежедневник

Из-за падения объемов нефтепереработки и снижения экспорта калийных удобрений в бюджет Беларуси в первом квартале недопоступило около 350 млн рублей. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Совмина 12 мая.

По мнению Румаса, в связи с рецессией в мировой экономике возможны сложности с финансированием капитальных расходов бюджета в этом году. «Судя по динамике происходящих изменений на мировом рынке, год будет достаточно сложным с точки зрения возможности бюджета финансировать капитальные расходы», – отметил он.

Премьер подчеркнул, что «ситуация с пандемией коронавируса является одним из основных рисков, влияющих на экономику страны». «Закрытие границ странами-соседями из-за пандемии сказалось, в первую очередь, на сфере услуг. Снижение цен на сырьевых рынках, девальвация российского рубля повлияли на работу машиностроительной отрасли», - констатировал Румас.

Также, как отметил Премьер-министр, отдельным крупным предприятиям окажут точечную поддержку в условиях пандемии.

«Главное – максимально сохранить работоспособность предприятий. Там, где будет совсем плохо, при условии достаточности принятых на местах мер государство окажет посильную помощь, чтобы максимально сохранить трудовые коллективы и наработанные экономические связи. Правительством сформирована рабочая группа, которая будет сконцентрирована на точечной, индивидуальной поддержке отдельных крупных предприятий. Это меры третьего уровня», – подытожил Румас.