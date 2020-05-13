Реализация государственной политики

Источник материала: Кричевская жизнь

Отдел идеологической работы и по делам молодежи райисполкома возглавляет Галина Кирпичева. Корреспондент районной газеты попросил ее рассказать о задачах отдела.

– Галина Анатольевна, какова главная цель, которая стоит перед коллективом отдела?

– Это – осуществление и реализация на территории района государственной политики в области идеологии, массовой информации, конфессиональных отношений, а также молодежной политики.

– Расскажите о направлениях работы отдела.

– Отдел обеспечивает и координирует деятельность информационно-пропагандистских групп, проведение единых дней информирования населения, дней животновода, выездов информационно-социального поезда «Забота». Отвечает за обобщение и анализ предложений и замечаний, высказанных населением на встречах с информационно-пропагандистскими группами, организует взаимодействие райисполкома с общественными объединениями, политическими партиями и проф­союзными организациями, привлекает их к участию в районных общественно-политических мероприятиях. А еще организует и проводит встречи руководящих работников района с представителями общественности. Обеспечивает взаимодействие органов государственной влас­ти с религиозными общинами, зарегистрированными на территории района, осуществляет контроль за соблюдением ими законодательства Республики Беларусь. Работники отдела обеспечивают идеологическое сопровождение проведения общественно-политических мероприятий и кампаний, участвуют в организации мероприятий, посвященных государственным праздникам и праздничным дням, общественно значимых мероприятий, оказывают содействие в проведении социологических исследований. Одно из важнейших направлений работы – увековечение памяти защитников Отечества и жертв войн. А это особенно актуально в год 75-я Великой Победы.

– Что можно сказать о реализации молодежной политики?

– Молодежная политика является одним из государственных приоритетов Респуб­лики Беларусь. В рамках ее реализации особенно важной является деятельность государственных и общественных структур по работе с молодежью, как неотъем­лемая часть системы идеологической работы в нашей стране, направленной на воспитание у каждого молодого поколения активной гражданской позиции. В тесном взаимодействии с заинтересованными службами работники отдела организуют работу по гражданско-патриотическому воспитанию, формированию здорового образа жизни молодежи, оказывают помощь в развитии и реализации молодежных общественно значимых инициатив и т.д. Отдел участвует в реализации целевых молодежных программ, способствует развитию ученического и молодежного самоуправления, правоохранительного движения среди молодежи, совместно с учреждениями образования и районным комитетом ОО «БРСМ» проводит работу со студенческими отрядами.

– На каких принципах строится идео­логическая работа, которая проводится в районе?

– Прежде всего, идеологическая работа проводится с людьми и для людей. Принцип практической ориентации реализуется через максимально возможное приближение идеологической работы к конкретным делам, поступкам, акциям, действиям. Ее результаты должны быть ощутимы для граждан, приносить реальную пользу ­конк­ретному человеку и стране. Практическая ориентация идеологической работы предполагает активную включенность населения в идеологический процесс. Первоочередная же задача идео­логической работы – рассказать людям о том, какие цели ставит перед собой государство, область, район по реализации текущих и стратегических задач общест­венно-политического и социально-экономического развития страны.

– Какие формы идеологической работы сегодня востребованы в ­регионе?

– Идеологическая работа – процесс живой и творческий. Она развивается и совершенствуется в соответствии с изменениями экономических и политических интересов, условий жизни в целом. Идеологическая работа осуществляется на плановой основе, в соответствии с нормативно-правовыми документами Республики Беларусь на системной основе. Так, в районе создана и действует система идеологической работы. Реализуется она через идео­логический актив района. Эффективной формой работы стали встречи информационно-пропагандистских групп с населением и трудовыми коллективами в рамках единого дня информирования, дней животновода, выездов социального поезда «Забота». Свой вклад вносят интернет-сайт райисполкома, группа в Одноклассниках, ВКонтакте «Кричев. Развиваемся вместе», районная газета «Кричевская жизнь», ее интернет-сайт, ЧП «Кричев ТВ-Ком» и др. Важное место в идеологической работе занимает организация взаимодействия с общественными организациями, профессиональными союзами, политическими партиями, действующими на территории района. В связи с принимаемыми мерами по преду­преждению распространения коронавируса, растет значение в идеологической работе средств массовой информации, интернет-ресурсов, стараемся их еще более активно использовать.

Записал Д. Владимиров.