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В России впервые за две недели выявили менее 10 тысяч заболевших коронавирусом

14.05.2020 13:04 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: gazeta.spb.ru

За последние сутки в стране выявлено 9974 случаев заболевания коронавирусом.

Последние две недели число вновь выявленных случаев заболевания коронавирусом в России превышало 10 тысяч.

Общее число заболевших в стране достигло 252 245 человек, количество  выздоровевших - более 50 тыс. передает РБК.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия по показателю заболеваемости занимает второе место в мире после  США.

За последние сутки в России умерли 93 человека с положительным тестом на COBID-19 (2305 с начала пандемии).

 

 
 
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За последние сутки в стране выявлено 9974 случаев заболевания коронавирусом.
 
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