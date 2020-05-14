Источник материала: Ежедневник

фото: gazeta.spb.ru

За последние сутки в стране выявлено 9974 случаев заболевания коронавирусом.

Последние две недели число вновь выявленных случаев заболевания коронавирусом в России превышало 10 тысяч.

Общее число заболевших в стране достигло 252 245 человек, количество выздоровевших - более 50 тыс. передает РБК .

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия по показателю заболеваемости занимает второе место в мире после США.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В России впервые за две недели выявили менее 10 тысяч заболевших коронавирусом За последние сутки в стране выявлено 9974 случаев заболевания коронавирусом.

За последние сутки в России умерли 93 человека с положительным тестом на COBID-19 (2305 с начала пандемии).