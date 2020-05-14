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В России впервые за две недели выявили менее 10 тысяч заболевших коронавирусом
14.05.2020 13:04 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: gazeta.spb.ru
За последние сутки в стране выявлено 9974 случаев заболевания коронавирусом.
Последние две недели число вновь выявленных случаев заболевания коронавирусом в России превышало 10 тысяч.
Общее число заболевших в стране достигло 252 245 человек, количество выздоровевших - более 50 тыс. передает
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия по показателю заболеваемости занимает второе место в мире после США.За последние сутки в России умерли 93 человека с положительным тестом на COBID-19 (2305 с начала пандемии).
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За последние сутки в стране выявлено 9974 случаев заболевания коронавирусом.
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