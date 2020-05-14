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Пострадал за парад: посол Словакии в Беларуси со скандалом ушел в отставку
14.05.2020 15:00 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Посол Словакии в Беларуси был вынужден подать в отставку из-за своего участия в торжественном параде, прошедшем в Минске 9 мая.
По информации издания
На вопрос МИД Словакии, почему Мигаш посетил парад, он ответил, что является сыном партизана и антифашиста, и подал в отставку. Отставку дипломата уже приняли.
В МИД Словакии полагают, что посол нарушил принципы коммуникации со штаб-квартирой, не проконсультировавшись о намерении участвовать в параде 9 мая в Минске: от участия в нем отказались все европейские диппредставительства, кроме Венгрии и, собственно, словацкого посла. ВОЗ настоятельно
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Посол Словакии в Беларуси был вынужден подать в отставку из-за своего участия в торжественном параде, прошедшем в Минске 9 мая.
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