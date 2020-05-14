Пострадал за парад: посол Словакии в Беларуси со скандалом ушел в отставку

Посол Словакии в Беларуси был вынужден подать в отставку из-за своего участия в торжественном параде, прошедшем в Минске 9 мая.

По информации издания Dennik , посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш принимал участие в параде на День Победы в Минске вопреки рекомендациям штаб-квартиры и не соблюдая координацию местной делегации ЕС из-за коронавируса.

На вопрос МИД Словакии, почему Мигаш посетил парад, он ответил, что является сыном партизана и антифашиста, и подал в отставку. Отставку дипломата уже приняли.