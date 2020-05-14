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Пострадал за парад: посол Словакии в Беларуси со скандалом ушел в отставку

14.05.2020 15:00 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Посол Словакии в Беларуси был вынужден подать в отставку из-за своего участия в торжественном параде, прошедшем в Минске 9 мая.

По информации издания Dennik, посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш принимал участие в параде на День Победы в Минске вопреки рекомендациям штаб-квартиры и не соблюдая координацию местной делегации ЕС из-за коронавируса.

На вопрос МИД Словакии, почему Мигаш посетил парад, он ответил, что является сыном партизана и антифашиста, и подал в отставку. Отставку дипломата уже приняли.

В МИД Словакии полагают, что посол нарушил принципы коммуникации со штаб-квартирой, не проконсультировавшись о намерении участвовать в параде 9 мая в Минске: от участия в нем отказались все европейские диппредставительства, кроме Венгрии и, собственно, словацкого посла. ВОЗ настоятельно рекомендовала не проводить парад, однако белорусские власти в данном вопросе пошли на принцип и мероприятие провели.

 
Теги: Минск
 
 
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Посол Словакии в Беларуси был вынужден подать в отставку из-за своего участия в торжественном параде, прошедшем в Минске 9 мая.
 
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