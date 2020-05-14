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Что делать с прохождением медкомиссии? В вопросе разбирался депутат

14.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Единство  
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Источник материала: Единство

Педагоги пояснили, что в связи со сложившейся из-за коронавирусной инфекции эпидемситуации в поликлиниках довольно большие очереди и пройти медкомиссию в срок проблематично. Кроме того, многие учителя и воспитатели проживают вместе с пожилыми родственниками, за которых волнуются, и не хотели бы подвергать их возможному риску.

Александр Валерьевич связался с Борисовским зональным центром гигиены и эпидемиологии, где пояснили, что пока нет официального законодательного документа, который бы регламентировал отсрочку прохождения медицинской комиссии. Однако Министерство здравоохранения прорабатывает вопрос о закреплении на законодательном уровне на время эпидемии продление сроков действия уже имеющихся медицинских справок о состоянии здоровья.

А.В. Шипуло также обратился в управление по образованию Борисовского райисполкома с письмом, в котором изложил суть возникшей проблемы, и обратил внимание на то, что есть возможность ее решать на местном уровне — по усмотрению нанимателей.

Светлана ЧЕКАЛОВА, фото Павла ПАШКЕВИЧА

 
 
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