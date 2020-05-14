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Два футболиста «Ислочи» заразились коронавирусом. Два игрока «Энергетика-БГУ» заболели, но им не делают тест (Metaratings.by)

14.05.2020 16:54 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

13 мая в «Ислочи» выявлены два случая заражения футболистов коронавирусом, сообщает Metaratings.by.

Анализ одного из них уже подтвердил наличие заболевания, по другому пока есть подозрения. Из-за этого случая команда самоизолировалась на десять дней, что не повлияло на продолжение чемпионата.

Напомним, что «Ислочь» 17 мая должна сыграть в гостях с минским «Динамо».

Также по информации издания, заболевшие есть и в «Энергетике-БГУ». Это один белорусский футболист и один легионер. Однако им не делают тест на определение болезни, чтобы команду не сняли с первенства. Футболисты получают индивидуальное лечение.

В Беларуси по состоянию на 14 мая официально подтверждены 26772 случая заражения коронавирусом,151 пациент умер.

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13 мая в «Ислочи» выявлены два случая заражения футболистов коронавирусом, сообщает Metaratings.by.
 
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