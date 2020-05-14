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В Москве разворачивается массовое тестирование на коронавирус
14.05.2020 16:48 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: pomedicine.ru
Планируется, что в неделю в поликлиниках будет проводиться до 70 тысяч тестов.
Об этом 14 мая сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, передает
Собянин также пояснил, что введение ИФА-технологии позволит уже в ближайшем будущем проводить 100 тыс. тестов в сутки, а в перспективе довести это количество до 200 тыс.
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Планируется, что в неделю в поликлиниках будет проводиться до 70 тысяч тестов.
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