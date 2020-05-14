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В Москве разворачивается массовое тестирование на коронавирус

14.05.2020 16:48 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: pomedicine.ru

Планируется, что в неделю в поликлиниках будет проводиться до 70 тысяч тестов.

Об этом 14 мая сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, передает РБК. Он рассказал о развертывании в Москве системы иммуноферментного анализа (ИФА) крови. По его словам, до 70 тыс. москвичей будут еженедельно получать приглашение прийти в поликлинику и сдать ИФА-тест на коронавирус.

Собянин также пояснил, что введение ИФА-технологии позволит уже в ближайшем будущем проводить 100 тыс. тестов в сутки, а в перспективе довести это количество до 200 тыс.

При этом в столице продолжат тестирование на коронавирус с помощью традиционного ПЦР-метода, для которого используются мазки со слизистых оболочек.

Мэр выразил надежду, что  ИФА позволит получить более точную картину по заболеваемости в Москве.

 
 
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Планируется, что в неделю в поликлиниках будет проводиться до 70 тысяч тестов.
 
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