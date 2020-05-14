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Минские студенты запустили мини-завод, чтобы печатать на 3D-принтерах СИЗ для медиков
14.05.2020 17:18 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Студенты третьего курса механико-математического факультета БГУ
Ребята планировали, что их инициатива особо не разрастется и останется локальной (спойлер: вышло все, конечно, иначе). Сперва принтеров – тех, что относятся к факультету, – было три. За несколько дней на них распечатали около 200 увлажнителей кислорода и 40 держателей для медицинских масок. Все это передали в минскую и гродненскую больницы. Затем мастшабы производства выросли, потому как помощь оказалась нужна медучреждениям по всей Беларуси. Так появился уже, можно сказать, мини-завод. Число 3D-принтеров выросло до 18: благодаря знакомым и университетским структурам.
Заказы на печать деталей поступают напрямую от медиков – и, признаются авторы благотворительной кампании, их слишком много. Студенты произвели уже больше 400 пробок-увлажнителей кислорода, 50 держателей для масок и 20 адаптеров для снорклов, отправив их в больницы и госпитали Минска, Крупок, Шклова, Барановчией и так далее. Но на этом ресурсы стали иссякать, и для принтеров перестало хватать пластика.
Ребята рассчитывают на помощь. Для этого на платформе MolaMola они
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