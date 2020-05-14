Минские студенты запустили мини-завод, чтобы печатать на 3D-принтерах СИЗ для медиков

Источник материала: KYKY

Студенты третьего курса механико-математического факультета БГУ решили внести свой вклад в помощь медикам, которые спасают беларусов во время эпидемии коронавируса. Пару недель назад ребята обратились к руководству вуза за разрешением пользоваться 3D-принтерами, принадлежащими факультету. А когда получили его, на свои деньги закупили расходные материалы, подготовили 3D-модели и начали печать деталей СИЗ и аппаратов ИВЛ.

Ребята планировали, что их инициатива особо не разрастется и останется локальной (спойлер: вышло все, конечно, иначе). Сперва принтеров – тех, что относятся к факультету, – было три. За несколько дней на них распечатали около 200 увлажнителей кислорода и 40 держателей для медицинских масок. Все это передали в минскую и гродненскую больницы. Затем мастшабы производства выросли, потому как помощь оказалась нужна медучреждениям по всей Беларуси. Так появился уже, можно сказать, мини-завод. Число 3D-принтеров выросло до 18: благодаря знакомым и университетским структурам.

Заказы на печать деталей поступают напрямую от медиков – и, признаются авторы благотворительной кампании, их слишком много. Студенты произвели уже больше 400 пробок-увлажнителей кислорода, 50 держателей для масок и 20 адаптеров для снорклов, отправив их в больницы и госпитали Минска, Крупок, Шклова, Барановчией и так далее. Но на этом ресурсы стали иссякать, и для принтеров перестало хватать пластика.

Ребята рассчитывают на помощь. Для этого на платформе MolaMola они запустили крауд – и просят поддержать их донатами, которые потратят на производство. А именно: закупки 20-и катушек пластика для печати, а также пробную закупку расходных материалов (листов полимерного пластика) для изготовления медицинских щитков. На данный момент из заявленной тысячи студенты собрали 310 рублей. Если хотите, присоединитесь к тем, кто уже сделал перевод: