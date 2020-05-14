﻿ У защитника «Ислочи» Стивена и врача клуба Тишкова коронавирус. Макась две недели находится на больничном с выявленной пневмонией (NEXTA Live). 21.by
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У защитника «Ислочи» Стивена и врача клуба Тишкова коронавирус. Макась две недели находится на больничном с выявленной пневмонией (NEXTA Live)

14.05.2020 17:36 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

У защитника «Ислочи» Годфри Стивена коронавирус, сообщает NEXTA Live. У него также проявлялась симптоматика в виде повышенной температуры и общей слабости.

Сообщает, что сегодня все футболисты и тренеры клуба были проверены с помощью экспресс-тестов Leccurate. Благодаря чему был выявлен еще один случай — инфицированным оказался главный врач клуба Дмитрий Тишков.

Также нападающий Александр Макась две недели находится на больничном с выявленной пневмонией.

Руководство клуба, главный тренер Виталий Жуковский и нападающий Александр Макась отказались от комментариев Tribuna.com. Пресс-секретарь клуба также недоступен для комментариев. 

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