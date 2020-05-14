У защитника «Ислочи» Стивена и врача клуба Тишкова коронавирус. Макась две недели находится на больничном с выявленной пневмонией (NEXTA Live)

Источник материала: Tribuna.com

У защитника коронавирус, сообщает NEXTA Live. У него также проявлялась симптоматика в виде повышенной температуры и общей слабости.

Сообщает, что сегодня все футболисты и тренеры клуба были проверены с помощью экспресс-тестов Leccurate. Благодаря чему был выявлен еще один случай — инфицированным оказался главный врач клуба Дмитрий Тишков.

Также нападающий две недели находится на больничном с выявленной пневмонией.

Руководство клуба, главный тренер и нападающий Александр Макась отказались от комментариев Tribuna.com. Пресс-секретарь клуба также недоступен для комментариев.

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