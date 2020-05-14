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У защитника «Ислочи» Стивена и врача клуба Тишкова коронавирус. Макась две недели находится на больничном с выявленной пневмонией (NEXTA Live)
14.05.2020 17:36 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
У защитника
Сообщает, что сегодня все футболисты и тренеры клуба были проверены с помощью экспресс-тестов Leccurate. Благодаря чему был выявлен еще один случай — инфицированным оказался главный врач клуба Дмитрий Тишков.
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Руководство клуба, главный тренер
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У защитника «Ислочи» Стивена и врача клуба Тишкова коронавирус. Макась две недели находится на больничном с выявленной пневмонией (NEXTA Live)
У защитника «Ислочи» Годфри Стивена коронавирус, сообщает NEXTA Live.
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