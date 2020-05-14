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Годфри Стивен: «У всей команды взяты тесты, но о результатах лично мне пока не сообщали. Чувствую себя нормально»

14.05.2020 18:00 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Ислочи» Годфри Стивен не подтвердил информацию о том, что сдал положительный тест на коронавирус, передает «Прессбол».

«У всей команды взяты тесты, но о результатах лично мне пока не сообщали. Пока мы тренируемся в штатном режиме, готовимся к матчу с минским «Динамо».

У меня также все хорошо, чувствую себя нормально», — сказал Стивен.

Отметим, руководство «Ислочи», главный тренер Виталий Жуковский и нападающий Александр Макась отказались от комментариев по поводу выявленных в клубе случаев коронавируса.

Ранее также сообщалось, что тренировка «Ислочи» сегодня была отменена

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Защитник «Ислочи» Годфри Стивен не подтвердил информацию о том, что сдал положительный тест на коронавирус, передает «Прессбол».
 
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