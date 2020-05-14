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Годфри Стивен: «У всей команды взяты тесты, но о результатах лично мне пока не сообщали. Чувствую себя нормально»
14.05.2020 18:00 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник
«У всей команды взяты тесты, но о результатах лично мне пока не сообщали. Пока мы тренируемся в штатном режиме, готовимся к матчу с минским
У меня также все хорошо, чувствую себя нормально», — сказал Стивен.
Отметим, руководство «Ислочи», главный тренер Виталий Жуковский и нападающий Александр Макась
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Годфри Стивен: «У всей команды взяты тесты, но о результатах лично мне пока не сообщали. Чувствую себя нормально»
Защитник «Ислочи» Годфри Стивен не подтвердил информацию о том, что сдал положительный тест на коронавирус, передает «Прессбол».
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