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Снег на севере Беларуси и жара Армении: прогноз погоды в странах СНГ

14.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Зимняя погода сейчас практически во всех регионах северо-запада России. В Мурманской области также выпал снег. Метель синоптики обещают и на Кольском полуострове. О том, какая погода ждет жителей Содружества, в материале корреспондентов «МИР 24».

Сегодня в Беларуси будет облачно и прохладно – не выше 14 градусов. В некоторых районах страны пройдут дожди. А ночью жителей севера республики ждет сюрприз в виде мокрого снега. В столице из-за холодной погоды временно приостановили оформление цветников, но уже строят планы на осень: вдоль Минской кольцевой автодороги планируютпосадить около 15 тысяч кустарников.

В Алматы уже более недели держится летнее тепло – с утра на градусниках +25. Но скоро жара сменится дождями, они придут с юга. Сейчас там от подтоплений снова страдает Туркестанская область – а в одном из микрорайонов Шымкента вода из переполненных арыков залила более 60 дворов.

В Бишкеке сегодня облачно, температура не выше плюс 18, по всей республике ожидаются дожди. Тем временем жители Бишкека все чаще встречают на улицах змей, которые раньше обитали только в горах и предгорьях. Сейчас влажная прохладная погода выманила их на улицы города. В МЧС просят немедленно сообщать о змеях, и ни в коем случае не трогать их, а тем более – не пытаться ударить или поймать.

Сегодня в Душанбе целый день будет облачно, нас ждут дожди и грозы. Сейчас на градуснике +14, а ночью будет всего около одиннадцати градусов тепла. Погода не изменится до конца недели, но это – хороший повод остаться дома на самоизоляции. А чтение любимых книг поможет провести время с пользой и поднимет настроение.

Летняя погода и никаких осадков. В Армении наступает жаркая пора. На юге страны уже наслаждаются температурой +30 градусов. Обычно в это время там уже работают общественные бассейны и аквапарки, но в связи с пандемией коронавируса, в этом году отдых на воде придется отложить. Сегодня в стране заканчивается режим чрезвычайного положения, его продлению посвящено сегодняшнее заседание правительства.



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О том, какая погода ждет жителей Содружества, в материале корреспондентов «МИР 24».
 
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