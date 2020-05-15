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Эпидемия коронавируса: самое важное о ситуации в Беларуси к 15 мая

15.05.2020 06:24 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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К утру 15 мая заражений коронавирусом по всему миру стало свыше 4,41 миллиона; погибли – 300,8 тысячи человек, а излечились – 1,58 миллиона. Эти сведения получены благодаря американскому Университету Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

  • США: 1,4 миллиона эпизодов инфекции;
  • Россия: 252,2 тысячи;
  • Британия: 234,4 тысячи;
  • Испания: 229,5 тысячи;
  • Италия: 223,1 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

  • США: 85,2 тысячи летальных исходов;
  • Британия: 33,7 тысячи;
  • Италия: 31,4 тысячи;
  • Франция: 27,4 тысячи;
  • Испания: 27,3 тысячи.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.

Как в Беларуси

  • По последней сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 26772 случая коронавируса. Излечились 8168 человек, скончались 151.
  • Процитировали эксперта, который понятно объяснил, как правильно читать отчеты Минздрава, чтобы увидеть, когда Беларусь начнет побеждать эпидемию.
  • Соучредитель TUT.by и других проектов Кирилл Волошин призвал беларуских медиков прекратить замалчивать проблемы в связи с эпидемией (например, о нехватке СИЗ). Он предложил покрыть расходы по юридической подготовке тем специалистам, кто отважиться слать заявления в прокуратуру, Минздрав и АП.
  • Посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш сходил на парад Победы в Минске – и почти сразу же после этого уволился. Посол не согласовал свое посещение парада с МИД Словакии. О том, что он туда явился, в министерстве узнали из прессы и сочли такой поступок нарушением дипломатической коммуникации. Мигаш подал в отставку.
  • Рекорд: мужчину из Молодечно трижды оштрафовали за нарушение режима самоизоляции. В сумме его обязали выплатить 105 базовых величин, или 2 677,5 рубля.
  • Минобразования предоставило учителям свободу выбора в том, как аттестовывать учеников по итогам учебного года – включая тех, кто не ходит в школы из соображений безопасности. Проведение ЦТ сдвинули на 25 июня; что касается выпускных, то этот вопрос каждая школа решит самостоятельно, проводить или нет.

Это важно:

Вы можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – и не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19, платформа «Имена», Красный Крест; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Телеграм-чат «Приюти героя» ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медработникам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

Также для медиков есть служба психологической поддержки #ByCovid19. Звонить по короткому номеру 7197 (для абонентов А1, звонок бесплатный). Для абонентов Life и МТС номер +375291948849.

Обложка: instagram.com/stephtager.

Читайте по теме: «Я потерял ноги – вы правда думаете, коронавирус хуже?» Саша Авдевич о том, что сейчас чувствуют люди с инвалидностью

 
Теги: Минск
 
 
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К утру 15 мая заражений коронавирусом по всему миру стало свыше 4,41 миллиона; погибли – 300,8 тысячи человек, а излечились – 1,58 миллиона. Эти сведения получены...
 
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