Эпидемия коронавируса: самое важное о ситуации в Беларуси к 15 мая

К утру 15 мая заражений коронавирусом по всему миру стало свыше 4,41 миллиона; погибли – 300,8 тысячи человек, а излечились – 1,58 миллиона. Эти сведения получены благодаря американскому Университету Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:
США: 1,4 миллиона эпизодов инфекции;
Россия: 252,2 тысячи;
Британия: 234,4 тысячи;
Испания: 229,5 тысячи;
Италия: 223,1 тысячи.
А вот пятерка стран – лидеров по смертям:
США: 85,2 тысячи летальных исходов;
Британия: 33,7 тысячи;
Италия: 31,4 тысячи;
Франция: 27,4 тысячи;
Испания: 27,3 тысячи.
Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.
Как в Беларуси
По последней сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 26772 случая коронавируса. Излечились 8168 человек, скончались 151.
Процитировали эксперта, который понятно объяснил, как правильно читать отчеты Минздрава, чтобы увидеть, когда Беларусь начнет побеждать эпидемию.
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