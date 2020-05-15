Эпидемия коронавируса: самое важное о ситуации в Беларуси к 15 мая

Источник материала: KYKY

К утру 15 мая заражений коронавирусом по всему миру стало свыше 4,41 миллиона; погибли – 300,8 тысячи человек, а излечились – 1,58 миллиона. Эти сведения получены благодаря американскому Университету Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

США: 1,4 миллиона эпизодов инфекции;

Россия: 252,2 тысячи;

Британия: 234,4 тысячи;

Испания: 229,5 тысячи;

Италия: 223,1 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

США: 85,2 тысячи летальных исходов;

Британия: 33,7 тысячи;

Италия: 31,4 тысячи;

Франция: 27,4 тысячи;

Испания: 27,3 тысячи.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке .

Как в Беларуси

По последней сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 26772 случая коронавируса. Излечились 8168 человек, скончались 151.

сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 26772 случая коронавируса. Излечились 8168 человек, скончались 151. Процитировали эксперта, который понятно объяснил, как правильно читать отчеты Минздрава, чтобы увидеть, когда Беларусь начнет побеждать эпидемию.

эксперта, который понятно объяснил, как правильно читать отчеты Минздрава, чтобы увидеть, когда Беларусь начнет побеждать эпидемию. Соучредитель TUT.by и других проектов Кирилл Волошин призвал беларуских медиков прекратить замалчивать проблемы в связи с эпидемией (например, о нехватке СИЗ). Он предложил покрыть расходы по юридической подготовке тем специалистам, кто отважиться слать заявления в прокуратуру, Минздрав и АП.

беларуских медиков прекратить замалчивать проблемы в связи с эпидемией (например, о нехватке СИЗ). Он предложил покрыть расходы по юридической подготовке тем специалистам, кто отважиться слать заявления в прокуратуру, Минздрав и АП. Посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш сходил на парад Победы в Минске – и почти сразу же после этого уволился . Посол не согласовал свое посещение парада с МИД Словакии. О том, что он туда явился, в министерстве узнали из прессы и сочли такой поступок нарушением дипломатической коммуникации. Мигаш подал в отставку.

. Посол не согласовал свое посещение парада с МИД Словакии. О том, что он туда явился, в министерстве узнали из прессы и сочли такой поступок нарушением дипломатической коммуникации. Мигаш подал в отставку. Рекорд: мужчину из Молодечно трижды оштрафовали за нарушение режима самоизоляции. В сумме его обязали выплатить 105 базовых величин, или 2 677,5 рубля.

за нарушение режима самоизоляции. В сумме его обязали выплатить 105 базовых величин, или 2 677,5 рубля. Минобразования предоставило учителям свободу выбора в том, как аттестовывать учеников по итогам учебного года – включая тех, кто не ходит в школы из соображений безопасности. Проведение ЦТ сдвинули на 25 июня; что касается выпускных, то этот вопрос каждая школа решит самостоятельно, проводить или нет.

Это важно:

Вы можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – и не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19 , платформа « Имена », Красный Крест ; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Телеграм-чат « Приюти героя » ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медработникам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

Также для медиков есть служба психологической поддержки #ByCovid19 . Звонить по короткому номеру 7197 (для абонентов А1, звонок бесплатный). Для абонентов Life и МТС номер +375291948849.

Обложка: instagram.com/stephtager.