Как мир возвращается к жизни после карантина? Рубрика «Антивирус»

Источник материала: ОНТ

Победить вирус и вернутся к нормальной жизни без ограничений – цель одна на всех. Да, шаги пусть и не одновременные, но предпринимаются. Как наша планета возвращается из карантина?

Шаг за шагом. Европа и Азия поэтапно и осторожно выходят из карантина. А где-то и вовсе лозунг «Оставайтесь дома» теперь не так актуален, как «Будьте бдительны!».

Австрия стала одной из первых, кто сделал решительный шаг в сторону смягчения ограничений. Ещё в середине апреля в стране заработали магазины. Завтра жители Вены смогут прикоснуться и к прекрасному – в открытом доступе будут музеи.

И такие сообщения практически ежедневно по всему миру. Например, сегодня границы для рабочих поездок в шенгенской зоне открывает Финляндия. Международные авиарейсы пока продолжат прибывать только в три города. Но преодолеть остаток пути можно на пароме.

55 дней словно на паузе жизнь была во Франции. Но постепенно ограничения снимаются. Правда, не везде. Страна поделена надвое. В красной зоне остаются северо-восток и Париж. Но можно без лишних объяснений путешествовать в радиусе 100 км от дома. Дальше – только по особому разрешению. А вот сходить друг к другу в гости – запросто.

На поправку идет и наиболее пострадавшая от коронавируса Испания. Впервые за два месяца разрешено выходить на улицу половине 47-миллионного населения, но при строгом соблюдении социальной дистанции.

Досрочно снимает ограничения Италия. За прошедшие сутки выздоровели более половины пациентов. Планы на отдых уже строят жители Венгрии. Здесь заработали некоторые курорты.

Завтра граждане Литвы, Латвии и Эстонии смогут свободно перемещаться между тремя государствами. Им не придётся соблюдать 14-дневную изоляцию и объяснять цель поездки. Но с одним условием – если они не были до этого в других странах.

Спортивные соревнования пока при пустых трибунах: футбольный чемпионат в Германии уже с субботы, в Украине – со следующей недели. А в Польше с понедельника заработают парикмахерские и общепит. На неделе нерабочий режим закончился и в России. Возобновили работу строительные и промышленные предприятия. Прирост заболевших снижается третий день подряд.

К новым условиям нам ещё предстоит адаптироваться. Главное – делать шаги в правильном направлении. Все наладится! Не болейте.

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