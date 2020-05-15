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В Беларуси военные медики получили защитные комбинезоны
15.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Военные медики Беларуси получили партию защитных комбинезонов, передает «МИР 24».
Средства защиты в борьбе с коронавирусом передали представители аккредитованных в стране дипмиссий. Всего двести комбинезонов. Как заявил военный атташе посольства Великобритании, новый вирус стал международной проблемой, а потому и бороться с ним следует сообща.
Накануне сообщалось, что
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Средства защиты в борьбе с коронавирусом передали представители аккредитованных в стране дипмиссий.
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