В Беларуси военные медики получили защитные комбинезоны

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Военные медики Беларуси получили партию защитных комбинезонов, передает «МИР 24».

Средства защиты в борьбе с коронавирусом передали представители аккредитованных в стране дипмиссий. Всего двести комбинезонов. Как заявил военный атташе посольства Великобритании, новый вирус стал международной проблемой, а потому и бороться с ним следует сообща.