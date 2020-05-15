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Работа белорусской экономики и вступительная кампания. Эти и другие вопросы Президент обсудил накануне

15.05.2020 08:37 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Работа белорусской экономики, внешние вызовы и угрозы, антикризисные меры. Эти и другие вопросы Президент накануне обсудил с премьер-министром.

Темп роста ВВП за первый квартал составил 99,7 %

Это показатели 2019 года. Удержать их удалось за счет IT-сектора, строительной сферы и сельского хозяйства. Немного "просела" промышленность, но с учетом внешних обстоятельств, ситуация прогнозируемая. Интересовала Александра Лукашенко и дальнейшая работа с финансовыми институтами в связи с коронавирусом - такими как МВФ. Президент также акцентировал внимание на вопросе цены российского природного газа для Беларуси, который сейчас дороже, чем для многих европейских стран.

Выпускные экзамены, централизованное тестирование и летний отдых детей 

После во Дворце Независимости состоялась еще одна встреча. Свои доклады представили вице-премьер Игорь Петришенко и глава Министерства образования Игорь Карпенко. Глава государства обратил внимание, что пандемия - не повод отменять или не обращать внимание на важный период в образовании. Речь о выпускных экзаменах, централизованном тестировании и летнем отдыхе детей. Кстати, начало вступительной кампании немного сместили. Абитуриенты пойдут сдавать ЦТ с 25 июня. Сам же учебный год завершится 30 мая.

 
 
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Работа белорусской экономики, внешние вызовы и угрозы, антикризисные меры. Эти и другие вопросы Президент накануне обсудил с премьер-министром. Темп роста ВВП за...
 
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