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Работа белорусской экономики и вступительная кампания. Эти и другие вопросы Президент обсудил накануне
15.05.2020 08:37 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTРабота белорусской экономики, внешние вызовы и угрозы, антикризисные меры. Эти и другие вопросы Президент накануне обсудил с премьер-министром.
Темп роста ВВП за первый квартал составил 99,7 %Это показатели 2019 года. Удержать их удалось за счет IT-сектора, строительной сферы и сельского хозяйства. Немного "просела" промышленность, но с учетом внешних обстоятельств, ситуация прогнозируемая. Интересовала Александра Лукашенко и дальнейшая работа с финансовыми институтами в связи с коронавирусом - такими как МВФ. П
Выпускные экзамены, централизованное тестирование и летний отдых детейПосле во Дворце Независимости состоялась еще одна встреча.
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Работа белорусской экономики и вступительная кампания. Эти и другие вопросы Президент обсудил накануне
Работа белорусской экономики, внешние вызовы и угрозы, антикризисные меры. Эти и другие вопросы Президент накануне обсудил с премьер-министром. Темп роста ВВП за...
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