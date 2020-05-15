Работа белорусской экономики и вступительная кампания. Эти и другие вопросы Президент обсудил накануне

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Темп роста ВВП за первый квартал составил 99,7 %

Выпускные экзамены, централизованное тестирование и летний отдых детей

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