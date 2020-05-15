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Минздрав полагает, что Беларусь вышла на плато по коронавирусу

15.05.2020 10:28 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Минздраве рассказали, что Беларусь по числу заболевших коронавирусом выходит «на так называемое плато», а также объяснили, в чем успех белорусской медицины.

Как рассказала в эфире телеканала СТВ заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, Беларусь продолжает следовать стратегии, выбранной в насос начале вспышки эпидемии: продолжаются тестирования, в том числе, в отношении контактов первого уровня, ежедневно дается сводка по заболевшим. При этом в Минздраве отмечают, что по числу тестов на миллион человек, наша страна находится в одном ряду с США, Канадой и Великобританией, немного отставая от Германии.

Отвечая на вопрос о том, насколько рост количестве тестов связан с числом выявляемых больных, представитесь Минздрава подчеркнула, что связь прямая: от зараженного человека начинается проверка всех его контактов, иногда это десятки людей, среди которых порядка 64% могут также быть больны.

При этом в ведомстве заверили, что Беларусь выходит на плато.

«Мы в последнее время выходим на так называемое плато, когда мы выявляем, в среднем, где-то около 8,7 — 9,7% от количества тестов, которые мы провели. И если взять вот эту нашу диаграмму, то на это плато мы взобрались и находимся», - отметила Елена Богдан, добавив, что в Беларуси анализируют и изучают опыт других стран в борьбе с коронавирусом, хотя и не отрицают, что неудачи есть, и они могут привести к летальным исходам среди пациентов, хотя врачи используют «все, что только возможно».

Напомним, что согласно данным Минздрава Беларуси на 14 мая, за сутки в стране зафиксировано 947 новых случаев коронавируса. По данным ведомства, в стране выздоровело и выписано 8 168 пациентов с диагностированным официально COVID-19. За время эпидемии проведено 308 156 тестов. Число заболвших составило 26 772 человека. В среднем эта цифра ежесуточно приростает на 930-950 человек, смертность - на 3-6 человек в сутки. Число умерших составило 151 человек.

 
 
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В Минздраве рассказали, что Беларусь по числу заболевших коронавирусом выходит «на так называемое плато», а также объяснили, в чем успех белорусской медицины.
 
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