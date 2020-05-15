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Минздрав полагает, что Беларусь вышла на плато по коронавирусу
15.05.2020 10:28 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
В Минздраве рассказали, что Беларусь по числу заболевших коронавирусом выходит «на так называемое плато», а также объяснили, в чем успех белорусской медицины.
Как рассказала в эфире телеканала
Отвечая на вопрос о том, насколько рост количестве тестов связан с числом выявляемых больных, представитесь Минздрава подчеркнула, что связь прямая: от зараженного человека начинается проверка всех его контактов, иногда это десятки людей, среди которых порядка 64% могут также быть больны.
При этом в ведомстве заверили, что Беларусь выходит на плато.
«Мы в последнее время выходим на так называемое плато, когда мы выявляем, в среднем, где-то около 8,7 — 9,7% от количества тестов, которые мы провели. И если взять вот эту нашу диаграмму, то на это плато мы взобрались и находимся», - отметила Елена Богдан, добавив, что в Беларуси анализируют и изучают опыт других стран в борьбе с коронавирусом, хотя и не отрицают, что неудачи есть, и они могут привести к летальным исходам среди пациентов, хотя врачи используют «все, что только возможно».
Напомним, что согласно данным Минздрава Беларуси
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В Минздраве рассказали, что Беларусь по числу заболевших коронавирусом выходит «на так называемое плато», а также объяснили, в чем успех белорусской медицины.
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