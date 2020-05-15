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«Это реально страшно»: медик из Лиды, который критиковал начальство, рассказал, как отбыл арест
15.05.2020 10:50 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Мы уже не раз писали о фельдшере лидской станции скорой помощи Павле Палейчике, который
«Я надеялся, что заплачу штраф, и все, – вспоминает суд Палейчик,
По словам фельдшера, часть своего срока он отсидел с сокамерником – их двоих держали в одной камере. Все «политические» (пять человек), которым вынесли приговоры в Лиде, содержались отдельно. «Когда тебя ограничивают во всем, это реально страшно, – продолжает Палейчик. – Там никих нет условий, все плохо. Где ешь, там и гадишь. Сначала я с одним человеком сидел, затем четыре дня один был в камере. В последний день меня перевели в другую камеру, где также был осужденный. В камерах уже знали, что мы «политзаключенные».
После ареста Павла и других участников митинга Тихановского для задержанных фактически за сутки собрали несколько тысяч рублей. Правозащитники также направили в ВОЗ информацию об аресте лидского фельдшера. «Я очень благодарен за поддержку, за письма, – признается собеседник «Свободы». – Четыре письма получил. Все благодарят за правду. За то, что не побоялся рассказать. Из Минска, из Сморгони, два из Лиды. Я совсем не знаю, что происходило в эти семь дней. Там полная изоляция, даже не выйти на улицу. Это очень неправильно. Семь дней в камере – это жестко».
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