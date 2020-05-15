«Это реально страшно»: медик из Лиды, который критиковал начальство, рассказал, как отбыл арест

Источник материала: KYKY

Мы уже не раз писали о фельдшере лидской станции скорой помощи Павле Палейчике, который пришел на встречу с блогером Сергеем Тихановским в Лиде. На стриме он критично высказался об эпидемии коронавируса в городе и давлении своего начальства, а потом оказался задержан . На следующий день после ареста Павла осудили на семь суток – за участие в несанкционированном мероприятии. Но вчера медик вышел на свободу и рассказал о своих впечатлениях.

«Я надеялся, что заплачу штраф, и все, – вспоминает суд Палейчик, беседуя со «Свободой» . – Когда объявили о семи сутках ареста, я растерялся. Я впервые в такой ситуации. Впервые в жизни. Раньше только в качестве свидетеля был. Был оштрафован за курение в подъезде, за превышение скорости. Но чтобы так... Меня трясло. Первые три дня совсем трудно было».

По словам фельдшера, часть своего срока он отсидел с сокамерником – их двоих держали в одной камере. Все «политические» (пять человек), которым вынесли приговоры в Лиде, содержались отдельно. «Когда тебя ограничивают во всем, это реально страшно, – продолжает Палейчик. – Там никих нет условий, все плохо. Где ешь, там и гадишь. Сначала я с одним человеком сидел, затем четыре дня один был в камере. В последний день меня перевели в другую камеру, где также был осужденный. В камерах уже знали, что мы «политзаключенные».

После ареста Павла и других участников митинга Тихановского для задержанных фактически за сутки собрали несколько тысяч рублей. Правозащитники также направили в ВОЗ информацию об аресте лидского фельдшера. «Я очень благодарен за поддержку, за письма, – признается собеседник «Свободы». – Четыре письма получил. Все благодарят за правду. За то, что не побоялся рассказать. Из Минска, из Сморгони, два из Лиды. Я совсем не знаю, что происходило в эти семь дней. Там полная изоляция, даже не выйти на улицу. Это очень неправильно. Семь дней в камере – это жестко».