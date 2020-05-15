Пресс-служба минского «Динамо»: «Прибегали к экспресс-тестам на SARS-COV-2 только в случае с Сухоцким. Других поводов, на данный момент, не было и нет»

Источник материала: Tribuna.com

Пресс-служба минского « Динамо » рассказала о профилактике в борьбе с коронавирусом.

«В нашей команде на сегодняшний день все в полном порядке. Все футболисты, к счастью, здоровы. В минском « Динамо » очень серьезно подходят к этим вопросам – ежедневно проводится медицинский контроль и в том случае, если у кого-то имеются какие-то проблемы даже самого мелкого характера, то за ними контроль усиливается в разы.

У нас был пример Артема Сухоцкого, который немного приболел и его тут же изолировали от команды в целях предосторожности. Футболист тренировался по индивидуальной программе дома, был под контролем медицинского штаба. Разумеется, ему сделали экспресс-тест, он оказался отрицательным. Артем выздоровел, восстановился и работает в общей группе прямо сейчас.

Также мы призывали и призываем наших футболистов избегать мест массовых скоплений людей, по возможности, в лишний раз оставаться дома и ограждать свой круг общения.

Мы закупили экспресс-тесты на SARS-COV-2. Пока к ним прибегали только в случае с Сухоцким , так как был повод для беспокойства. Других поводов, на данный момент, не было и нет.

В это непростое время мы постоянно говорим о том, что безопаснее всего смотреть футбол дома. В случае же, если люди приходят на футбол, то прямо на входе им измеряют температуру, обрабатывают руки, для этого есть все необходимые средства. Проход людей через КПП осуществляется довольно быстро, очередей не возникает. На трибунах мы также призываем людей рассаживаться друг от друга на безопасную дистанцию», – сообщает пресс-служба команды.

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 15 мая – более 4,36 миллионов случаев. Более 1,56 миллиона пациентов выздоровели, летальных исходов – более 297 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 26772 (+947 за сутки) случаев заражения коронавирусом. 8168 (+457) человек выздоровели и 151 умерли (+5 за сутки).

Напомним, 17-го мая минское «Динамо» сыграет с «Ислочью» в 9-м туре чемпионата Беларуси.

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