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Пресс-служба минского «Динамо»: «Прибегали к экспресс-тестам на SARS-COV-2 только в случае с Сухоцким. Других поводов, на данный момент, не было и нет»
15.05.2020 12:00 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Пресс-служба минского «
«В нашей команде на сегодняшний день все в полном порядке. Все футболисты, к счастью, здоровы. В минском «
У нас был пример Артема Сухоцкого, который немного приболел и его тут же изолировали от команды в целях предосторожности. Футболист тренировался по индивидуальной программе дома, был под контролем медицинского штаба. Разумеется, ему сделали экспресс-тест, он оказался отрицательным. Артем выздоровел, восстановился и работает в общей группе прямо сейчас.
Также мы призывали и призываем наших футболистов избегать мест массовых скоплений людей, по возможности, в лишний раз оставаться дома и ограждать свой круг общения.
Мы закупили экспресс-тесты на SARS-COV-2. Пока к ним прибегали только в случае с
В это непростое время мы постоянно говорим о том, что безопаснее всего смотреть футбол дома. В случае же, если люди приходят на футбол, то прямо на входе им измеряют температуру, обрабатывают руки, для этого есть все необходимые средства. Проход людей через КПП осуществляется довольно быстро, очередей не возникает. На трибунах мы также призываем людей рассаживаться друг от друга на безопасную дистанцию», – сообщает пресс-служба команды.
Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 15 мая – более 4,36 миллионов случаев. Более 1,56 миллиона пациентов выздоровели, летальных исходов – более 297 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 26772 (+947 за сутки) случаев заражения коронавирусом. 8168 (+457) человек выздоровели и 151 умерли (+5 за сутки).
Напомним, 17-го мая минское «Динамо» сыграет с «Ислочью» в 9-м туре чемпионата Беларуси.
На победу минского «Динамо» над «Ислочью» здесь дают 2. Надо брать!
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Пресс-служба минского «Динамо»: «Прибегали к экспресс-тестам на SARS-COV-2 только в случае с Сухоцким. Других поводов, на данный момент, не было и нет»
Пресс-служба минского «Динамо» рассказала о профилактике в борьбе с коронавирусом.
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