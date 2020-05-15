На какую поддержку могут рассчитывать арендаторы? Почему льготы им готовы предоставлять даже владельцы негосударственной недвижимости? Так ли притягательна отсрочка платежей? Как уменьшение размера налоговых платежей отразится на наполнении бюджета? На эти и другие вопросы МЛЫН.BY ответил председатель комитета экономики Минского облисполкома Денис Курленко.

— Новые указы зачастую нуждаются в дополнительных разъяснениях. Как обстоят дела со 143-м указом, который принят для минимизации влияния мировых кризисных явлений (пандемии) на экономику нашей страны?

— Минским облисполкомом совместно с заинтересованными службами подготовлены методические рекомендации по указу как в части налоговых, так и в части арендных отношений. Эти рекомендации мы уже разместили на всех сайтах районных и Жодинского городского исполкомов, а также на нашем сайте. У нас есть вкладка по 143-му указу. Мы определили во всех рай- и горисполкомах, в налоговых инспекциях ответственных лиц и вся эта информация со всеми контактными данными доведена до субъектов хозяйствования, бизнес-союзов, ассоциаций и т.д. Помимо методических рекомендаций разработаны формы заявлений по вопросам налогообложения (рассрочки, отсрочки, снижения платежей) и по вопросам арендных отношений.

— Понятно, что когда идет речь об объектах государственной формы собственности, то арендаторы четко понимают, на что могут рассчитывать. Но если арендодатель — частное лицо?

— Что касается вопросов аренды, то здесь помимо объектов государственной собственности Указ № 143 рекомендует частным арендодателям также снижать ставки арендной платы на своих объектах. Да, для частных это уровень рекомендаций. Но я скажу так: во всех регионах уже прошли заседания сессий местных Советов депутатов, на которых приняты решения по снижению налоговых платежей. Только по Минскому району, в котором у нас наибольшее количество субъектов хозяйствования, с учетом принятого решения Минского районного Совета депутатов, ожидаемые потери бюджета района во II и III кварталах текущего года составят более 4 млн рублей, а с учетом снижения в два раза ставок единого налога (решение Минского областного Совета депутатов) — более 5 млн рублей. Видя такие государственные меры поддержки, многие частные арендодатели и сами идут на снижение арендных платежей для своих арендаторов. Это касается не только пристоличья, подобная картина наблюдается во всех регионах Минщины. Где-то частные собственники имущества уже снизили размер арендной платы, где-то такие решения на стадии принятия. Потому что любой арендодатель сам видит, когда у его арендаторов снижается посещение объектов общественного питания, торговли и т.д. Естественно, ему становится понятно, что если государство, местные власти идут ему навстречу, то и он должен сделать подобные шаги для своих арендаторов, испытывающих определенные сложности в условиях существующей эпидемиологической ситуации.

— Много ли индивидуальных предпринимателей Минщины претендует сегодня на снижение платежей?

— Мы постоянно отслеживаем ситуацию в регионах. В настоящее время в исполкомы поступило более 100 заявлений от субъектов хозяйствования по налоговым и арендным отношениям. С учетом доведенных рекомендаций острых вопросов по применению норм указа не возникает. Повторюсь, сессии депутатов прошли во всех регионах, все необходимые решения приняты.

— Какие вопросы чаще всего задавали по нюансам Указа № 143?

— Основной вопрос: «Куда обращаться?». По всем вопросам необходимо обращаться в соответствующий райгорисполком с заявлением, типовые формы которых есть на официальных сайтах исполкомов. В свою очередь ответственные лица проконсультируют заявителя по всем возникающим у него вопросам.

— По ставкам единого налога также будет принято решение?

— Сегодня (15 мая — Прим.Ред.) на внеочередной сессии Минского областного Совета депутатов будет рассматриваться вопрос по снижению данных ставок в два раза. Если плательщик уже внес соответствующий платеж до принятия этого решения, то налоговые органы сделают перерасчет в его пользу.

— Если предприниматель сегодня неплатежеспособен, понятно, что он может рассчитывать на отсрочку. Но ведь это не отменяет эти выплаты? Более того, после 30 сентября ему придется и платежи в полном объеме погасить, и этот долг.

— Указом предусмотрена отсрочка платежей с последующей рассрочкой, а также налоговый кредит. Уплата отсроченных, рассроченных платежей и налогового кредита действительно наступает с 1 октября по 31 декабря текущего года, но для снижения нагрузки на организации уплата будет осуществляться ежемесячно равными долями. При этом проценты за пользование отсрочки, рассрочки и налогового кредита начисляться не будут.

Эта мера поддержки будет полезна предприятиям, испытывающим в настоящее время определенные трудности, связанные с эпидемиологической ситуацией, или, как вы сказали, являющимся неплатежеспособными. Она позволит субъектам в будущем погасить указанные платежи.

— Допустим, предприниматель видит, что его кофейня уходит в убытки. Какой алгоритм его действий, который поможет ему продержаться в этот непростой период?

— Каждый случай нужно рассматривать индивидуально. Но первый шаг в схеме его действий — обратиться в исполком по месту уплаты налоговых платежей. Его проконсультируют по возможной отсрочке, рассрочке, налоговому кредиту, арендным платежам. В каждом индивидуальном случае специалисты подробно объяснят, на что тот или иной субъект может рассчитывать с учетом осуществляющего вида экономической деятельности.

— Поддержка предусмотрена для компаний, осуществляющих виды экономической деятельности, которые наиболее пострадали от пандемии коронавируса. В перечне — производство, оптовая и розничная торговля, фитнес-центры, салоны красоты, парикмахерские, рестораны, бары, турфирмы и др. Как вы считаете, все они воспользуются преференциями?



— Думаю, не каждый субъект хозяйствования за этой поддержкой будет обращаться, ведь ситуации могут быть разные. Бывает, что собственник видит, что его объект работает нормально. Так зачем ему в будущем увеличивать свою нагрузку по всем этим отсроченным выплатам, если он способен осуществить их своевременно? Поэтому мы исходим из фактов. А они таковы: на 15 мая в Минской области в исполкомы подано более 100 заявлений, 80 из которых касаются налоговых вопросов, остальные — аренды. В очередной раз повторюсь: условия созданы, все необходимые решения приняты, поэтому всем, кто подпадает под действие 143-го указа, будет оказана соответствующая поддержка.

— Уменьшение размера налоговых платежей и их отсрочка — благо для предпринимателей. Но как этот период переживут местные бюджеты, в которые, собственно, эти средства и поступают?

— Отсрочка платежей — это не потери бюджета. Условно говоря, это те деньги, которые придут в казну не сегодня, а завтра. Что касается недополученных доходов в связи с уменьшением размера налоговых платежей и арендной платы, то суммы по регионам разные. Нельзя сказать, что ситуация патовая, но определенные сложности есть. Поэтому государство в лице местных органов власти идет навстречу субъектам хозяйствования, которые в наибольшей степени пострадали от последствий пандемии. Если субъект не может осуществлять платежи сейчас, то какой смысл от него этого требовать? Куда разумнее будет помочь ему остаться, что называется, на плаву и сохранить трудовые коллективы. А что касается «выпадающих» доходов, то необходимо следить, чтобы не было разбалансированности бюджета и в первую очередь за счет уменьшения не первоочередных расходов.

Елена Викторова