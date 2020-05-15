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Генсек АБФФ Жардецкий: «Матчи 9-го тура состоятся согласно расписанию. «Ислочь» опровергает слова Янсане»
15.05.2020 12:22 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный секретарь АБФФ Сергей Жардецкий заявил о том, что матчи девятого тура состоятся, как и было запланировано ранее.
– Матчи тура состоятся согласно расписанию. Перенесен только матч «Минска» и
– Как оперативно федерация получает эти данные?
– Достаточно оперативно. Где-то месяц назад мы разослали клубам документ, в котором говорилось, что в случае появлении симптомов, клубные врачи должны связываться с нашим медицинским центром и дальше через них работать с республиканским научно-практическим центром по спорту. Поэтому вся информация идет через наш медцентр. И на сегодняшний день информация такая, о которой сказал выше.
–
– Мы уже уточнили у клуба. «Ислочь» опровергает эту информацию. Скоро выйдет официальное заявление. Кроме того, вчера всю команду «Ислочь» протестировали – у всех были отрицательные результаты, – сказал Жардецкий.
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Генсек АБФФ Жардецкий: «Матчи 9-го тура состоятся согласно расписанию. «Ислочь» опровергает слова Янсане»
Генеральный секретарь АБФФ Сергей Жардецкий заявил о том, что матчи девятого тура состоятся, как и было запланировано ранее.
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