Генсек АБФФ Жардецкий: «Матчи 9-го тура состоятся согласно расписанию. «Ислочь» опровергает слова Янсане»

Источник материала: Tribuna.com

Генеральный секретарь АБФФ Сергей Жардецкий заявил о том, что матчи девятого тура состоятся, как и было запланировано ранее.

– Матчи тура состоятся согласно расписанию. Перенесен только матч «Минска» и . Что касается заболевших и не заболевших, то по той информации, которая к нам поступает, у «Ислочи» один игрок под подозрением на коронавирус. От других клубов – -БелАЗ», , «Неман» и всех остальных – никакой информации нет. Там говорят, что все нормально и все здоровы. «Торпедо» только говорит, что приболели Владимир Бушма и Михаил Афанасьев. Но клуб не говорит, что это коронавирус или что-то с этим связанное. На сегодняшний день такая информация.

– Как оперативно федерация получает эти данные?

– Достаточно оперативно. Где-то месяц назад мы разослали клубам документ, в котором говорилось, что в случае появлении симптомов, клубные врачи должны связываться с нашим медицинским центром и дальше через них работать с республиканским научно-практическим центром по спорту. Поэтому вся информация идет через наш медцентр. И на сегодняшний день информация такая, о которой сказал выше.

– Слова , сказанные нападающим , проверяли уже?

– Мы уже уточнили у клуба. «Ислочь» опровергает эту информацию. Скоро выйдет официальное заявление. Кроме того, вчера всю команду «Ислочь» протестировали – у всех были отрицательные результаты, – сказал Жардецкий.

Коронавирус в белспорте хуже гонореи: говорить о нем дико неудобно. «Вышка» – очередной пример

Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь