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Генсек АБФФ Жардецкий: «Матчи 9-го тура состоятся согласно расписанию. «Ислочь» опровергает слова Янсане»

15.05.2020 12:22 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Генеральный секретарь АБФФ Сергей Жардецкий заявил о том, что матчи девятого тура состоятся, как и было запланировано ранее.

– Матчи тура состоятся согласно расписанию. Перенесен только матч «Минска» и «Немана». Что касается заболевших и не заболевших, то по той информации, которая к нам поступает, у «Ислочи» один игрок под подозрением на коронавирус. От других клубов – «Торпедо-БелАЗ», «Энергетик-БГУ», «Неман» и всех остальных – никакой информации нет. Там говорят, что все нормально и все здоровы. «Торпедо» только говорит, что приболели Владимир Бушма и Михаил Афанасьев. Но клуб не говорит, что это коронавирус или что-то с этим связанное. На сегодняшний день такая информация.

– Как оперативно федерация получает эти данные?

– Достаточно оперативно. Где-то месяц назад мы разослали клубам документ, в котором говорилось, что в случае появлении симптомов, клубные врачи должны связываться с нашим медицинским центром и дальше через них работать с республиканским научно-практическим центром по спорту. Поэтому вся информация идет через наш медцентр. И на сегодняшний день информация такая, о которой сказал выше.

Слова, сказанные нападающим «Ислочи» Момо Янсане, проверяли уже?

– Мы уже уточнили у клуба. «Ислочь» опровергает эту информацию. Скоро выйдет официальное заявление. Кроме того, вчера всю команду «Ислочь» протестировали – у всех были отрицательные результаты, – сказал Жардецкий.

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Теги: Минск
 
 
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Генеральный секретарь АБФФ Сергей Жардецкий заявил о том, что матчи девятого тура состоятся, как и было запланировано ранее.
 
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