Зарплаты просядут, но отрасль точно не рухнет : как белорусские IT-компании переживают коронакризис

Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

У одних – сокращение заказов, у других – стремительный рост

– Количество клиентов, готовых сейчас стартовать новые большие IT-проекты, безусловно уменьшилось. Особенно это коснулось тех, кто связан с пассажироперевозками, гостиничным и туристическим бизнесом, офлайн развлечениями и другими областями, по которым глобальный карантин ударил наиболее сильно. В других секторах, например, фешн индустрии, в принципе произошла временная переоценка ценностей, так как людям сейчас не до моды и дорогих покупок. В целом, можно сказать, что около 40% потенциальных клиентов поставили на паузу обсуждения новых проектов.

Вместе с тем, есть ряд отраслей, где компании наоборот испытали стремительный рост клиентской базы: службы доставки, медицина, онлайн-развлечения и обучение, инструменты удалённой работы, e-commerce и т.д. Shopify, Carnava, PayPal и другие растут стремительно.

Максим Мирончик, управляющий партнёр группы компаний E-ngineers

Если же говорить о текущих проектах, то бизнес-критические проекты, для которых уже были выделены бюджеты, никуда не делись. Например, банкам нужно адаптироваться к невозможности принимать всех клиентов в офлайн отделениях или необходимости анализировать всё увеличивающееся количество заявок на отсрочки по кредитам. Логистическим компаниям, которые до того не имели продвинутых систем управления складскими запасами, теперь необходимо решать задачи по оптимизации хранения и доставки из-за закрытых границ. Иными словами, большие системные проекты всё еще нужно реализовывать.

Выручка IT-отрасли точно не рухнет



– Пока всё еще трудно прогнозировать конкретные цифры, но можно с точностью сказать, что общая выручка отрасли откатится назад. А вот как сильно сказать сложно.

Уравнение простое, только неизвестных пока много. Есть текущие контракты, которые выполняются и генерируют выручку. Вопрос в том, какое их количество у каждого игрока на рынке заканчивается (естественным образом или нет) в этом году, либо же встанет – или уже встало – на паузу. Следующая неизвестная – процент уменьшения новых проектов, которые в здоровом мире могли бы запуститься в 2020. Далее – количество проектов, где происходит не пауза, а сокращение задействованных команд. Добавьте сюда разного рода скидки, которые многие игроки предоставляют своим клиентам на период сложной экономической ситуации.

Выручка IT-отрасли точно не рухнет, всё-таки мы живём в 21-м веке. Частично откат в ежегодном «естественном приросте» и количестве привычных до того проектов компенсируется ростом новых запросов, продиктованных временем.

А чем дольше действует глобальный локдаун, тем больше бизнесов понимает, что только приостановкой деятельности уже не обойтись и необходимо перестраивать бизнес-модели.

Мелкий и средний IT-бизнес оказался не готов к эпидемии



– Сокращение глобального IT-рынка незначительное, но в сегменте мелкого и среднего IT-бизнеса оно ощущается сильнее. Особенно у тех, чьи клиенты были из попавших под удар отраслей. равно как и у моно-аккаунтных компаний, которые росли за счёт наращивания портфолио проектов у одного заказчика. Те, кто столкнулся с оттоком клиентов, и не имел при этом подушки безопасности хотя бы на пару месяцев, оказались в сложном положении и вынуждены были пойти на сокращение персонала. Это же отразилось и на резко упавшем количестве открытых вакансий и возросшем числе соискателей.

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Я бы сказал, что в целом рынок сократился незначительно, он реструктуризируется и перестраивается под новые условия. Для большинства средних и мелких IT-компаний было неожиданностью то, что их business continuity планы (непрерывное бизнес-планирование – прим. Myfin.by) в принципе не включали в себя варианты мирового карантина, жёсткой необходимости удалённой работы или срочной необходимости предоставлять скидки своим клиентам. К этому были готовы очень немногие игроки. Крупные заказчики запрашивали у подрядчиков гарантии того, что даже в условиях карантина они смогут выполнять работу с минимальными потерями для качества или сроков.

Наша же ниша имеет свою специфику. Мы работаем с финансовым сектором, а это по природе довольно строгие и закрытые компании, которым необходимо наличие заранее подготовленного плана на многие случаи жизни, потому, по большей части, мы были готовы к такому развитию ситуации.



Зарплаты временно упадут, но долгосрочного сотрясания основ не будет

– Ситуация на рынке труда действительно меняется, но долгосрочного сотрясания основ не будет – всё-таки есть инфляция, есть конкуренция, и зарплаты будут индексироваться, однако серьёзные корректировки уже происходят и продолжатся.

Большинство крупных компаний уже заморозило пересмотры зарплат на 2020-й год, а некоторые и на 1-й квартал 21-го. Помимо этого, многие остановили выплату бонусов по всем уровням. Большое количество топ-менеджеров сами отказались от бонусных выплат и даже зарплат.

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Для любого бизнеса первой реакцией на снижение спроса всё равно будет снижение маржи – это банально проще и быстрее, хоть и болезненно. И только если бизнес видит, что снижение рейтов продажи или другие уступки не помогают, начинаются переговоры о снижении зарплат и сокращении штата.

Конкуренция на рынке труда ведёт к эволюции и снижению запросов соискателей. Но эффект вряд ли будет долгосрочным, т.к. все последние 20 лет спрос на IT-специалистов в нашем регионе превышает предложение.

Сотрудники же тоже видят, как выросли бенчи IT-компаний (свободные от проектов команды– прим. Myfin.by) и количество соискателей на рынке. Соответственно ситуации подстраиваются и они. Больше людей готово ко временному понижению зарплаты в случае отсутствия активного проекта, когда работодатель не может продать твои услуги, но всё равно выплачивает зарплату. Больше людей готово пробовать переходить в смежные области, когда после непродолжительного обучения специалист может стать полезен на другом проекте с другой технологией.

Полагаю, это будет главным изменением, которое останется после того как ситуация нормализуется – люди осознали, что в любой момент мир снова может погрузиться в кризис и ты должен быть договороспособным.

У нас, к счастью, с январяколичество вакансий лишь росло и пандемия на это практически не повлияла. Например, в Минске всё так же около 20 активных вакансий. Это связано со спецификой наших проектов и разрабатываемых продуктов. Потребность в них не сократилась. Но не всем так повезло.



Стало больше слов поддержки и терпимости



– Когда стало очевидно, что ни одна страна увернуться от вируса не сможет, мы начали плавно переводить все офисы – от Швеции до Минска – на удалённую работу. По мере ухудшения обстановки, из рекомендации это стало обязательством – сначала на удалённую работу переводились те, кто менее привязан к офису, в последнюю очередь уходили те, чья работа в офисе имеет свои особенности: например те, кто был привязан к специфическому железу.

В плане межкомандных коммуникаций мало что изменилось, за вычетом возможности пожать друг другу руку или же собраться вместе в одной комнате для митинга. Для работы и так использовались онлайн инструменты управления проектами, мессенджеры для групповых звонков, электронная почта для общения. Командировки были заморожены как минимум до момента открытия границ в Европе +1 месяц.

Из-за самоизоляции стираются границы между работой и личным временем. Пожалуй, это наиболее заметный эффект, но каждый для себя решает – негативный это момент или нет.

Многим не очень нравится работать из дома именно по этой причине. Другим эта ситуация, наоборот, помогла получить рост производительности.

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Вместе с тем, люди начали проще относиться друг к другу. Заказчики стали понимать, что их исполнители – это не роботы, а тоже люди, у которых на фоне во время конференц-звонка может лаять собака, а у строгого менеджера во время видео-звонка по столу может пройти кот или засмеяться ребёнок рядом. Все интересуются друг у друга, как дела в той или иной стране, стало больше слов поддержки и терпимости.



IT-отрасль откатится назад, но за этим её ждёт стремительный рост



– Думаю, нас еще ждёт волна временных сокращений и урезания бенчей, и отрасль, безусловно, откатится назад, но за этим её ждёт стремительный рост. Пандемия коронавируса лишь укрепила глобальный тренд на внедрение современных технологий во всех сферах, от банкинга и защиты данных до медицины и энергетики.

Многие, если еще не были удивлены тому как легко им дался переход на удалённую работу, поймут, что в этом меньше опасностей и подводных камней. Компании работающие на поле CrossOver получат некий рост спроса на услуги и новые маркетинговые аргументы.

Для крупных участников рынка, таких как, например, Tech Mahindra, Accenture, SCC или EPAM ситуация будет хорошим поводом усилиться, пересмотрев свой подход к формированию бенча и удалённой работе. Многие из них уже этим заняты.

