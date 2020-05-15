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Когда в Европу возвращается футбол: расписание

15.05.2020 13:24 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Европа постепенно открывается после карантина, связанного с пандемией коронавируса. Некоторые страны уже заявили о скором возобновлении футбольных чемпионатов. Для вашего удобства SPORT.TUT.BY собрал даты первых матчей у ведущих лиг и стран-соседей.

Таблица будет обновляться по мере поступления новой информации.

Последнее обновление: 15 мая, 13.00

Чемпионат Дата возобновления Статус рассмотрения
Испания 12 или 19 июня Предварительно
Италия 12 июня Предварительно
Германия 16 мая Утверждено
Франция Отменен Утверждено
Англия 12 июня Предварительно
Нидерланды Отменен Утверждено
Португалия 4 июня Утверждено
Россия Не определена Даты не определялись
Украина 30 мая Предварительно
Литва 30 мая Предварительно
Латвия Не определена Даты не определялись
Польша 29 мая Утверждено

 
 
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Для вашего удобства SPORT.TUT.BY собрал даты первых матчей у ведущих лиг и стран-соседей. Новость обновляется.
 
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