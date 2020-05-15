|
Когда в Европу возвращается футбол: расписание
15.05.2020 13:24 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Европа постепенно открывается после карантина, связанного с пандемией коронавируса. Некоторые страны уже заявили о скором возобновлении футбольных чемпионатов. Для вашего удобства SPORT.TUT.BY собрал даты первых матчей у ведущих лиг и стран-соседей.
Таблица будет обновляться по мере поступления новой информации.
Последнее обновление: 15 мая, 13.00
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для вашего удобства SPORT.TUT.BY собрал даты первых матчей у ведущих лиг и стран-соседей. Новость обновляется.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)