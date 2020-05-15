Объявление

Источник материала: Кировец

Совместное заседание президиума Кировского районного Совета депутатов и Кировского районного исполнительного комитета состоится 19 мая 2020 года в 14.00.

Повестка дня:

«Об образовании Кировской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь».

Место проведения: Кировский райисполком, 1 этаж (зал заседаний).

Заседание проводится в отсутствие представителей политических партий, других общественных объединений, трудовых коллективов, граждан, средств массовой информации и других приглашенных лиц.*

Полная видеозапись заседания будет размещена на сайте Кировского райисполкома в глобальной компьютерной сети Интернет в информационном разделе «ВЫБОРЫ 2020» после заседания и будет доступна для просмотра в течение суток со времени проведения заседания.

*Постановление ЦИК РБ от 08.05.2020 №13

П.8. «В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции заседания органов, образующих территориальные комиссии, – президиумов областных, Минского городского, районных, городских Советов депутатов и соответствующих исполнительных комитетов проводятся в отсутствие представителей политических партий, других общественных объединений, трудовых коллективов, граждан, средств массовой информации и других приглашенных лиц. При этом обеспечивается прямая трансляция заседания на сайте соответствующего исполнительного комитета в глобальной компьютерной сети Интернет или размещение на этом сайте полной видеозаписи заседания».