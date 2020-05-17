Жуковский о словах агента Янсане: «Никто так не работает. Но у них в Африке, наверное, так можно»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ислочи» после матча с минским «Динамо» (0:1) рассказал о беседах с форвардом и прокомментировал слова его агента.

Янсане любит Беларусь и никуда не уходит (хотя звали в Испанию), но боится вируса, хочет гарантий, а еще ему должны две зарплаты и бонус

– Много шума наделала история с Янсане. На каком она сейчас этапе? Если он сегодня играл, то надо ли понимать, что конфликт интересов исчерпан?

– Сложно ответить в двух словах потому как такового конфликта у нас вроде бы и не было. Знаю Янсане. У меня с ним очень тесная связь. Мы много беседуем, чтобы он стал лучше. Он мне доверяет и неоднократно это говорит. Мы с ним общаемся. Он коммуникабельный парень. Но когда на футболиста оказывают давление, то, конечно, ему сложно. Но то, что сегодня был поломан командный дух, команда не могла нормально тренироваться, и еще здесь с ним такая ситуация… Конечно, она просто убила. Последний раз похожее состояние в команде было, наверное, в 2016-м году после знаменитого матча с «Динамо» (некоторые игроки «Ислочи» организовали договорной матч – .com). Вот примерное такое состояние. Когда у тебя ключевые футболисты и вроде как они подставляют, выкидывая такие вещи в твиттере . Наверное, не совсем правильно. Но если коротко… Наверное, не получится все равно коротко.

Но ситуация такая. Что касается интервью его агента, то коммуникация с Янсане у нас хорошая. Я общался с русскоязычным партнером только первый раз. Он мне позвонил, и мы с ним целую ночь беседовали, чтобы решить вопрос, чтобы он играл. Мы решили. А коммуникация была потеряна, когда футболист начал выходить на хороший уровень. Мы его привезли с помощью . Мы его не хотели брать, потому что он был очень дорог именно по зарплате. Но мы согласились на это. И мы очень счастливы. Он нам очень помогает. Но тяжело что-то обсуждать с людьми, которые как в каменном веке. То ли необразованность, то ли еще что-то. Он в интервью открыл все суммы, зарплаты. Ну это вообще не корректно! Так никто не работает. Открыл бонусы какие-то. Ну просто все вывалил. Нельзя так работать. Никто так не работает. Но у них в Африке, наверное, так можно.

И другой момент, когда человек рассказывает, что футболист бесплатно пришел… Это для нас вообще самый дорогой трансфер. Мы решали, мы думали, но мы вложили в него как в актив. Знали, что по нему могут быть предложения. И очень много делаем, чтобы он развивался. А такие слова высказывать… Мне просто сложно отвечать. По квартире опять же. Наверное, у них немножко менталитет другой. Мы предоставили парню квартиру. Он живет в трехкомнатной квартире. Он захотел однокомнатную. Окей. Я говорю: «Принеси документы. У нас нет кэша, чтобы тебе его давать. Принеси документы, и по безналу бухгалтерия будет тебе оплачивать квартиру. У нас есть договоры». Это сразу мимо. Что он там еще плел? Зарплаты? Люди не знаю законов. У нас 25 числа будет только два месяца по задержке. Так что задержка только месяц. И эта вся ситуация – мне просто жалко парня. Но мы пойдем до конца. Он вышел на связь, когда я сказал, что у тебя будут большие проблемы, и я тебе уже ничем не помогу. Я буду делать все возможное. Мы уже собирали документы на ФИФА. Ведь клуб должен дальше жить. И если каждый будет заниматься такими делами… Это не пролезет. Будем дискутировать и так далее. Если бы он сегодня не играл, то у него бы были большие проблемы. Перед игроком мы все выполняем.

Да, бывают какие-то задержки. Но чтобы они могли подать в , то такого просто невозможно. Потому что клубом все выполняется. Да, есть определенные сроки не выплат, после которых футболист может подать заявление. В такой ситуации было очень сложно готовиться: ломали, выбивали.

Но все думают, что мы сейчас обидимся на футболиста или что они нас подергали, чтобы мы его сбросили. Слышал рекомендации, что его надо сбросить. Не надо сбрасывать! Это футболист и он должен помогать клубу и развиваться. А там уже как карта ляжет. Там посмотрим. Может, у нас разный менталитет.

Пускай прочитают мое интервью. И вот это сегодняшнее тоже. И пускай понимают, как и с каким клубом работать. И мы будем гнуть свою линию. Потому что нельзя! Завтра придет каждый и будет рассказывать, что нам делать. Причем еще с другого континента. Это самое неприятно. И раздражает, что ответственности никакой нет. Взяли, выкинули в твиттер. Человек вообще даже не знает, кто. А потом говорит, что у каждого футболиста есть человек, кто может за него писать. Ну это такой бред, которого я вообще не слышал и не видел. Конечно, он 100 процентов нанес урон футбольному клубу. Я смотрю, что здесь много журналистов в большей степени без масок. Все говорят, что надо закрывать чемпионат, нужна самоизоляция. Но мы все приходим и сидим здесь. И, наверное, это был интерес к этому моменту. Я его обозначил. Если надо что-то спросить, то я еще вам расскажу по этому инциденту, – сказал Жуковский в эфире YouTube-канала «Ислочи» .

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