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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Интервью с научным советником правительства Швеции и генерального секретаря ВОЗ Юханом Гизеке В сторону приобретения коллективного иммунитета движется Стокгольм. Об этом говорят эпидемиологи, ученые и доктора. В отличие от своих европейских соседей,...

В сторону приобретения коллективного иммунитета движется Стокгольм. Об этом говорят эпидемиологи, ученые и доктора. В отличие от своих европейских соседей, столица Швеции карантин не вводила, надеясь, что население начнет приобретать устойчивость к заболеванию.Сейчас статистика Стокгольма такова: более 30 % населения уже переболели COVID-19". Конечно, у такой стратегии есть немало критиков, но все чаще звучат голоса международных экспертов о том, что шведская модель борьбы с эпидемией вскоре станет общемировой. Расставить все точки над "i" поможет доктор Юхан Гизеке.Наш корреспондентрасспросила заслуженного профессора Каролинского института о том, к чему ведет "особый путь" Швеции.Швеция, как вы и сказали, придерживается в основном этих двух мер. Ты должен мыть руки и держать дистанцию. Только эти меры имеют действительно научное обоснование. Остальные ограничения, такие как закрытие границ, закрытие ресторанов, закрытие школ - научно не доказано, что они действенны и должны соблюдаться…Дети, конечно, болеют COVID, но практически бессимптомно и, действительно, считается, что они не являются сильными переносчиками. И тому есть некоторые доказательства. Например, согласно отчету из Китая, ни одна вспышка в КНР не случилась в учебном заведении. А если посмотреть на различные эпидемии, например, гриппа, то очевидно, что школа всегда становится одним из очагов заболевания. Дети распространяют грипп - болеют им и распространяют. Поэтому и у COVID, по идее, должны были быть вспышки в школах, но мы их не наблюдаем…Я абсолютно согласен. Я считаю сидение дома на протяжении месяцев - это разрушающе. Это тяжело психологически и ведет к депрессии. И физически для человека это сложно - мы привыкли двигаться, гулять, дышать свежим воздухом.У нас нет отслеживания всех заболевших. Когда эпидемия началась в феврале, мы провели сразу много тестов, попытались отследить все контакты, выявить позитивные. Следили за распространением. Но когда количество случае стало очень большим - отслеживание перестало быть сильно полезным. Поэтому мы не отслеживаем сейчас всех заболевших и их контакты. Мы снова начнем делать это, когда будем близки к окончанию вспышки. Тогда выявление новых случаев вновь приобретет значение. Но точно не сейчас. Сейчас распространение очень скоростное среди населения.Вы не должны сейчас сравнивать Швецию с остальными странами-соседями - Данией и Финляндией - и так далее. У них был введен карантин. Но подождите какое-то время, они догонят, как я и сказал, и вы увидите, какое число жертв будет в Дании или Финляндии - тогда сравним.Да, вторая волна определенно будет, но речь не только об этом. Почти все в этом мире так или иначе переболеют коронавирусом, и локдаун тут не поможет, потому что вы все равно выйдете из карантина. И все снова начнут болеть.Проблема жесткого локдауна в том, что вы не исцеляете население, вы просто отводите заболевания на потом, на будущее. То есть те случаи заражения, от которых вы уберегли людей во время карантина, они все равно у вас появятся, как только вы из карантина выйдете. Сейчас мы наблюдаем, как страны открываются, и очень скоро они столкнутся с определенными проблемами. Новые случаи заражения, новые цифры, новые жертвы. Так что пока даже не стоит сравнивать статистику смертности между государствами, пусть пройдет как минимум год, тогда посчитаем. Вы увидите, что большинство стран по количеству заражений будут в одинаковом положении.Нет, никто ведь и не знает. И знаете, что интересно, когда все эти меры и ограничения были предприняты, ни одна страна не задумалась - а как же мы будем выходить из карантина? Вот, например, они закрыли школы, заведения и границы. Но никто не подумал, а как с этим закончить? Что будет дальше? И только сейчас они и задумались…В конце концов - да. Мы все выработаем коллективный иммунитет. Все респираторные заболевания ведут себя одинаково. Ты не остановишь их, пока не выработаешь коллективный иммунитет.