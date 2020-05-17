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Интервью с научным советником правительства Швеции и генерального секретаря ВОЗ Юханом Гизеке
17.05.2020 22:46 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВ сторону приобретения коллективного иммунитета движется Стокгольм. Об этом говорят эпидемиологи, ученые и доктора. В отличие от своих европейских соседей, столица Швеции карантин не вводила, надеясь, что население начнет приобретать устойчивость к заболеванию.
Сейчас статистика Стокгольма такова: более 30 % населения уже переболели COVID-19". Конечно, у такой стратегии есть немало критиков, но все чаще звучат голоса международных экспертов о том, что шведская модель борьбы с эпидемией вскоре станет общемировой. Расставить все точки над "i" поможет доктор Юхан Гизеке.
Наш корреспондент Ксения Пекарская расспросила заслуженного профессора Каролинского института о том, к чему ведет "особый путь" Швеции.
Швеция имеет свой подход в борьбе с коронавирусом. И в своих прошлых интервью вы говорили, что есть всего две по-настоящему действенные меры - это мытье рук и соблюдение дистанции. Почему именно они, и что насчет более жестких ограничений?
Швеция, как вы и сказали, придерживается в основном этих двух мер. Ты должен мыть руки и держать дистанцию. Только эти меры имеют действительно научное обоснование. Остальные ограничения, такие как закрытие границ, закрытие ресторанов, закрытие школ - научно не доказано, что они действенны и должны соблюдаться…
Вот говоря об учениках и школах. Недавно норвежский Институт здоровья пришел к выводу, что дети не играют большой роли в распространении COVID. Вы с согласны этим фактом?
Дети, конечно, болеют COVID, но практически бессимптомно и, действительно, считается, что они не являются сильными переносчиками. И тому есть некоторые доказательства. Например, согласно отчету из Китая, ни одна вспышка в КНР не случилась в учебном заведении. А если посмотреть на различные эпидемии, например, гриппа, то очевидно, что школа всегда становится одним из очагов заболевания. Дети распространяют грипп - болеют им и распространяют. Поэтому и у COVID, по идее, должны были быть вспышки в школах, но мы их не наблюдаем…
В Беларуси тоже нет карантина, как и в Швеции. И наше правительство считает, что нет смысла в том, чтобы запирать людей дома, потому что такие меры подрывают физическое и ментальное здоровье людей. Вы согласны с таким утверждением?
Я абсолютно согласен. Я считаю сидение дома на протяжении месяцев - это разрушающе. Это тяжело психологически и ведет к депрессии. И физически для человека это сложно - мы привыкли двигаться, гулять, дышать свежим воздухом.
Тестирование в Швеции. Как вы отслеживаете инфицированных?
У нас нет отслеживания всех заболевших. Когда эпидемия началась в феврале, мы провели сразу много тестов, попытались отследить все контакты, выявить позитивные. Следили за распространением. Но когда количество случае стало очень большим - отслеживание перестало быть сильно полезным. Поэтому мы не отслеживаем сейчас всех заболевших и их контакты. Мы снова начнем делать это, когда будем близки к окончанию вспышки. Тогда выявление новых случаев вновь приобретет значение. Но точно не сейчас. Сейчас распространение очень скоростное среди населения.
Среди скандинавских стран у вас достаточно большое количество инфицированных. Значит ли это, что такая стратегия не работает?
Вы не должны сейчас сравнивать Швецию с остальными странами-соседями - Данией и Финляндией - и так далее. У них был введен карантин. Но подождите какое-то время, они догонят, как я и сказал, и вы увидите, какое число жертв будет в Дании или Финляндии - тогда сравним.
То есть вы имеете в виду, что это случится при второй волне?
Да, вторая волна определенно будет, но речь не только об этом. Почти все в этом мире так или иначе переболеют коронавирусом, и локдаун тут не поможет, потому что вы все равно выйдете из карантина. И все снова начнут болеть.
Сейчас мы видим, как все страны, которые ввели локдаун, выходят из карантина - людям разрешают выходить на улицы, возвращаться на работу. Этот локдаун дал им преимущество над странами, которые каранатин не вводили? Как Швеция или Беларусь, например?
Проблема жесткого локдауна в том, что вы не исцеляете население, вы просто отводите заболевания на потом, на будущее. То есть те случаи заражения, от которых вы уберегли людей во время карантина, они все равно у вас появятся, как только вы из карантина выйдете. Сейчас мы наблюдаем, как страны открываются, и очень скоро они столкнутся с определенными проблемами. Новые случаи заражения, новые цифры, новые жертвы. Так что пока даже не стоит сравнивать статистику смертности между государствами, пусть пройдет как минимум год, тогда посчитаем. Вы увидите, что большинство стран по количеству заражений будут в одинаковом положении.
Но ведь никто не сказал, как выходить, как выйти из карантина?
Нет, никто ведь и не знает. И знаете, что интересно, когда все эти меры и ограничения были предприняты, ни одна страна не задумалась - а как же мы будем выходить из карантина? Вот, например, они закрыли школы, заведения и границы. Но никто не подумал, а как с этим закончить? Что будет дальше? И только сейчас они и задумались…
А что насчет коллективного иммунитета? Можно ли говорить о его приобретении по всему миру?
В конце концов - да. Мы все выработаем коллективный иммунитет. Все респираторные заболевания ведут себя одинаково. Ты не остановишь их, пока не выработаешь коллективный иммунитет.
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В сторону приобретения коллективного иммунитета движется Стокгольм. Об этом говорят эпидемиологи, ученые и доктора. В отличие от своих европейских соседей,...
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