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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как пережить коронавирус? Истории выздоровления отца и дочери Хочется, чтобы только одна позиция в статистике увеличивалась - и это, конечно, число выздоровевших. Не сомневаемся, для этого наши медики сегодня прилагают все...

Хочется, чтобы только одна позиция в статистике увеличивалась - и это, конечно, число выздоровевших. Не сомневаемся, для этого наши медики сегодня прилагают все усилия. COVID по своей природе непредсказуемая инфекция. Может бить точечно, а может поставить под удар целые семьи. Так и произошло с героями нашего следующего сюжета.На больничной койке оказались сразу 6 членов семьи. От шестилетней племянницы до бабушки, переступившей восьмой десяток лет. Историю выздоровления себя и своей семьи нашей съемочной группе рассказали отец и дочь. Наша традиционная рубрика "Как пережить коронавирус" - в репортаже