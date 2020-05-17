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Иностранный взгляд. "Главный эфир" пообщался с теми, кто остался в Беларуси на время карантина на родине
17.05.2020 22:32 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTКоронавирус внес коррективы в личные планы каждого. Как минимум - заставил пересмотреть маршрут отпуска. Когда границы оказались закрыты, многие так и не отправились в запланированные поездки за рубеж, а кто-то и вовсе не мог вернуться домой. На неделе мы пообщались с теми, кто оказался заложником такой ситуации и буквально "застрял" в Беларуси из-за ситуации вокруг COVID-19. Встретились и с теми, кто намеренно приехал в нашу страну на время пандемии и карантина на своей родине. Иностранный взгляд на непростую и неоднозначную ситуацию в мире - репортаж Инны Пилевич.
Будничный вечер он легко превращает в карнавал. 51-летний бразилец Криштиану трижды в неделю бесплатно учит латинским танцам постояльцев столичного хостела. За занятия он получает скидку на оплату своего проживания в этих стенах. Так выкручивается из сложной финансовой ситуации. Заехал в Минск отдохнуть всего на пару дней, а оказался заблокированным здесь из-за пандемии.
Криштиану Квирино де Бритто (Бразилия): "Я хожу в клуб танцевать, я посещаю рестораны и кафе. Правда, сейчас у меня не так много денег на это - ведь вместо 4 дней я здесь 2 месяца. Стараюсь находиться в хостеле. Но мое любимое место в Минске - это Музей кота".
И таких историй от "застрявших" в нашей стране иностранцев можно выслушать десятки в кофейне хостела. Так белорусские каникулы затянулись и для французского путешественника Бенджамина. Домой не спешит - цена на билет на предложенный рейс во Францию юноше показалась слишком высокой. Поэтому продлил срок пребывания в Беларуси. Сложившуюся ситуацию использует для изучения русского языка и путешествий внутри страны.
Бенджамин Аллард (Франция): "Я предпочитаю оставаться здесь, нежели возвращаться во Францию. Там очень много заболевших, и страна в абсолютной изоляции. За выход на улицу можно получить штраф в 135 евро. В Беларуси такого нет, и мне так комфортнее. Да и, мне кажется, в изоляции нет никакого смысла. Потому что, когда после карантина люди получат возможность выходить на улицу, у них будет слабый иммунитет. И будет легко словить вирус".
А вот турецкий писатель Толга Какир находится в ожидании рейса на родину. Автор популярной книги о бизнесе онлайн надеется, что пандемия не станет препятствием для релиза его новой работы. Пока же в Минске ищет вдохновение для новых глав.
Толга Какир (Турция): "Я в безопасности и в прекрасной стране, где люди могут выходить на улицу, нет ограничений свободы. И я специально поинтересовался статистикой до того, как сюда приехать. Согласно данным, здесь достаточно госпиталей".
Когда советуют остаться дома, он отправился в Беларусь. Билет в один конец до Минска и гитара. Личный набор израильского музыканта Ронена на время пандемии. Московские перфомансы джазмена отменили из-за коронавируса, и он рискнул. Решил избежать карантина и пересидеть это время в белорусской столице. Здесь отдыхает и разучивает новый материал.
Ронен Клифф (Израиль): "Я музыкант, свободная личность, творческая. Я не могу сидеть целый день дома. Оно того не стоит ради такого маленького риска. Я бы больше потерял, находясь в заточении. Можно умереть от чего угодно. Чего мне бояться. У меня было запланировано 9 шоу на этот месяц. И мне жаль, что их отменили. Жизнь мне не интересна без музыки".
А вот черногорка Ивана только пробует брать свои первые аккорды на укулеле. Учится с помощью уроков на YouTube. И она уже знает, где бы хотела впервые сыграть на публике. Здесь, в одном из баров на Зыбицкой, она работает на удаленке и заводит знакомства с такими же, как сама, иностранцами, зависшими в Беларуси. Вот уже второй месяц живет у минской подруги и шокирует родных рассказами о своем активном образе жизни.
Ивана Драгович (Черногория): "Мне очень нравится тот факт, что у меня здесь есть свобода выбрать: не быть в изоляции или быть в изоляции. Потому что государство предоставило своим гражданам такой выбор и допустило такую свободу для тех, кто понимает, что этот вирус для них не самый опасный. Это намного позитивнее чем то, что сделали у нас в стране. Закрыли абсолютно всех, из-за чего страдает большое количество людей. Потому что потеряли работу и доходы".
Министерство внутренних дел оказывает содействие каждому иностранцу, попавшему в кризисную ситуацию. Еще с марта подразделения по гражданству и миграции начали продлевать срок пребывания зарубежных гостей в нашей стране до 90 дней. При необходимости - свыше этого периода.
На сегодня срок пребывания в Беларуси продлен для порядка 1700 иностранцев. Более половины из них - в столице. Дольше запланированного срока у нас остались граждане СНГ, Китая, Турции, Ирака.
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Иностранный взгляд. "Главный эфир" пообщался с теми, кто остался в Беларуси на время карантина на родине
Коронавирус внес коррективы в личные планы каждого. Как минимум - заставил пересмотреть маршрут отпуска. Когда границы оказались закрыты, многие так и не...
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