Раздают маски и привозят горячие обеды. Как белорусский бизнес помогает бороться с коронавирусом

Белорусские предприятия и компании в пандемию активно помогают бороться с коронавирусом. Вот лишь несколько акций, о которых стало известно.
«Лидское пиво» три дня отслеживало в двух торговых центрах и на Комаровском рынке, сколько минчан использует в общественных местах маски. За время эксперимента компания раздала 5000 брендированных многоразовых масок горожанам, у которых не было средств защиты. По наблюдениям специалистов «Лидского пива», в масках во время акции в ТЦ и на рынке было примерно 5% посетителей.
В Витебске при поддержке Фонда «Жизнь» был создан чат в мессенджере «Мы разам!», к которому подключились бизнесы Витебского региона. Представители компаний связывались с больницами и узнавали, что нужно закупить. Необходимую помощь уже получили: Витебская городская центральная клиническая больница, Витебская областная клиническая больница, Витебская областная клиническая инфекционная больница, Городская центральная поликлиника, Витебский областной специализированный центр, Витебский городской клинический родильный дом № 2 и Бешенковичская районная больница. Также средства дезинфекции и индивидуальной защиты были переданы и домам престарелых.
Coca-Cola Foundation направила Белорусскому Красному Кресту 100 000 долларов на программу по борьбе с COVID-19. Полученные средства организация потратит на закупку респираторов для медицинского персонала системы здравоохранения Беларуси, работу сестер милосердия медико-социальной службы Красного Креста «Дапамога», ухаживающих за тяжелобольными пожилыми людьми по всей Беларуси. Также больницы Минска, Брестской и Витебской областей получили 2280 литров питьевой воды и 4200 литров газированных напитков.
Кондитеры универсама «Центральный» передали 18 фирменных тортов «Мечта» медицинским работникам 3-й городской клинической больницы им. Е.В. Клумова Минска.
Сеть магазинов «Соседи» в течение месяца будет обеспечивать горячими обедами сотрудников подстанции № 4 учреждения здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи».