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Более 120 стран настаивают на независимом расследовании причин пандемии

18.05.2020 10:24 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: fergana.ru

Инициатива может быть озвучена сегодня, 18 мая, на Всемирной ассамблее здравоохранения, которая пройдет в Женеве.

С предложением выступила Австралия, и ее поддержали уже более 120 стран, которые настаивают на независимом расследовании причин и обстоятельств пандемии коронавируса. К инициативе присоединились Россия, страны Евросоюза, 54 страны Африки, Великобритания, Канада, Бразилия, Южная Корея, Мексика, Турция и Новая Зеландия.

Не поддержали инициативу  Китай и США, пишет Коммерсантъ.

В мире зарегистрировано более 4,6 млн зараженных коронавирусом. Умерло более 312 тыс. человек.  Лидеры по числу заболевших – США, Россия, Великобритания и Бразилия.

 
 
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Инициатива может быть озвучена сегодня, 18 мая, на Всемирной ассамблее здравоохранения, которая пройдет в Женеве.
 
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