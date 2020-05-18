Более 120 стран настаивают на независимом расследовании причин пандемии

Источник материала: Ежедневник

фото: fergana.ru

Инициатива может быть озвучена сегодня, 18 мая, на Всемирной ассамблее здравоохранения, которая пройдет в Женеве.

С предложением выступила Австралия, и ее поддержали уже более 120 стран, которые настаивают на независимом расследовании причин и обстоятельств пандемии коронавируса. К инициативе присоединились Россия, страны Евросоюза, 54 страны Африки, Великобритания, Канада, Бразилия, Южная Корея, Мексика, Турция и Новая Зеландия.

Не поддержали инициативу Китай и США, пишет Коммерсантъ .

В мире зарегистрировано более 4,6 млн зараженных коронавирусом. Умерло более 312 тыс. человек. Лидеры по числу заболевших – США, Россия, Великобритания и Бразилия.