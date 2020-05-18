ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Карантин – скука даже для пингвинов. Чтобы их развлечь, птицам устроили экскурсию по музею

18.05.2020 11:56 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Американский зоопарк Канзас-Сити, из-за пандемии закрытый для посетителей, решил разнообразить жизнь своим пингвинам: они, как и все мы, тоже тоскуют на карантине – и скучают по людям. Чтобы хоть как-то развлечь птиц, их привезли на экскурсию в Музей искусств Нельсона-Аткинса. Так вышло, что за последнее время эти три пингвина стали единственными посетителями музея, который также закрыл свои двери для гостей, чтобы остановить развитие коронавируса.

Пингвины родом из Перу и Чили безмятежно прогуливались по залам музея, пока штатный фотограф ловил кадры (весь фотоотчет доступен по ссылке). По наблюдениям очевидцев, птицы сильнее реагировали на картины итальянского мастера барокко Караваджо, чем на французского импрессиониста Клода Моне. С пингвинами старались общаться исключительно по-испански, чтобы они чувствовали себя, как дома.

Как рассказали в зоопарке, перуанские пингвины живут в неволе до тридцати лет. В дикой природе они сталкиваются с потерей среды обитания и страдают от нехватки источников пищи из-за чрезмерного отлова рыбы людьми. «К сожалению, наши пингвины не смогут ответить за себя, – сказал представитель зоопарка, когда его спросили, хотят ли животные прокомментировать экскурсию. – Но мы уверены, что поход в музей показался им полезным!» 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский зоопарк Канзас-Сити, из-за пандемии закрытый для посетителей, решил разнообразить жизнь своим пингвинам: они, как и все мы, тоже тоскуют на карантине...
 
Новости дня
Новости
 
Чемпионат Беларуси по хоккею на траве возобновится 5 июня. Его останавливали из-за коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

17.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Нясвижскiя навiны
Радзiма
18.05.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика