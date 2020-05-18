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Карантин – скука даже для пингвинов. Чтобы их развлечь, птицам устроили экскурсию по музею
18.05.2020 11:56 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Американский зоопарк Канзас-Сити, из-за пандемии закрытый для посетителей, решил разнообразить жизнь своим пингвинам: они, как и все мы, тоже тоскуют на карантине – и скучают по людям. Чтобы хоть как-то развлечь птиц, их
Пингвины родом из Перу и Чили безмятежно прогуливались по залам музея, пока штатный фотограф ловил кадры (весь фотоотчет доступен по
Как рассказали в зоопарке, перуанские пингвины живут в неволе до тридцати лет. В дикой природе они сталкиваются с потерей среды обитания и страдают от нехватки источников пищи из-за чрезмерного отлова рыбы людьми. «К сожалению, наши пингвины не смогут ответить за себя, –
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Американский зоопарк Канзас-Сити, из-за пандемии закрытый для посетителей, решил разнообразить жизнь своим пингвинам: они, как и все мы, тоже тоскуют на карантине...
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