Карантин – скука даже для пингвинов. Чтобы их развлечь, птицам устроили экскурсию по музею

Источник материала: KYKY

Американский зоопарк Канзас-Сити, из-за пандемии закрытый для посетителей, решил разнообразить жизнь своим пингвинам: они, как и все мы, тоже тоскуют на карантине – и скучают по людям. Чтобы хоть как-то развлечь птиц, их привезли на экскурсию в Музей искусств Нельсона-Аткинса. Так вышло, что за последнее время эти три пингвина стали единственными посетителями музея, который также закрыл свои двери для гостей, чтобы остановить развитие коронавируса.

Пингвины родом из Перу и Чили безмятежно прогуливались по залам музея, пока штатный фотограф ловил кадры (весь фотоотчет доступен по ссылке ). По наблюдениям очевидцев, птицы сильнее реагировали на картины итальянского мастера барокко Караваджо, чем на французского импрессиониста Клода Моне. С пингвинами старались общаться исключительно по-испански, чтобы они чувствовали себя, как дома.

Как рассказали в зоопарке, перуанские пингвины живут в неволе до тридцати лет. В дикой природе они сталкиваются с потерей среды обитания и страдают от нехватки источников пищи из-за чрезмерного отлова рыбы людьми. «К сожалению, наши пингвины не смогут ответить за себя, – сказал представитель зоопарка, когда его спросили, хотят ли животные прокомментировать экскурсию. – Но мы уверены, что поход в музей показался им полезным!»