Можно ли принять наследство без посещения нотариальной конторы?

Источник материала: Кричевская жизнь

Да, можно. Особенно это актуально в связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, если, например, наследники входят в группу риска или находятся за пределами Республики Беларусь и не имеют возможности (из-за закрытия рядом стран границ) лично обратиться на прием к нотариусу.

Итак, наследство может быть принято в течение 6 месяцев со дня его открытия (день смерти гражданина). Для принятия наследства имеется два способа:

1. Подача нотариусу по месту открытия наследства заявления наследника о принятии наследства либо его заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство. Подлинность подписи наследника должна быть засвидетельствована нотариусом или должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия.

Обращаю внимание читателей, что заявление о принятии наследства наследник может направить в адрес нотариальной конторы по месту открытия наследства (последнему мету жительства наследодателя) по почте. Заявление составляется и подписывается наследником в простой письменной форме. Образец заявления можно уточнить на интернет-сайте Белорусской нотариальной палаты (belnotary.by). Можно также позвонить в нотариальную контору, актуальные контактные телефоны также можно уточнить на сайте. Главное, чтобы заявление о принятии наследства было сдано в отделение связи до истечения срока для принятия наследства, и даже если оно поступит к нотариусу по его истечении, то считается своевременно поданным.

2. Фактическое вступление во владение или управление наследственным имуществом. То есть, наследник может обращаться к нотариусу за оформлением своих наследственных прав после истечения срока для принятия наследства. Но принятие наследства он должен подтвердить документами, свидетельствующими о фактическом вступлении во владение или управление наследственным имуществом. Например, такими документами, могут быть:

документ, содержащий информацию о проживании наследника на день открытия наследства либо в течение установленного законодательством срока для принятия наследства по одному адресу с наследодателем, либо проживании в наследуемом жилом помещении (справка о месте жительства и составе семьи, справка о месте жительства, справка о последнем месте жительства наследодателя и составе его семьи на день смерти и другое);

копия вступившего в законную силу решения суда об установлении факта принятия наследства;

иные документы, подтверждающие фактическое вступление во владение или управление наследственным имуществом.

Дополнительно сообщаем, что в целях стимулирования населения к выполнению рекомендаций Министерства здравоохранения Республики Беларусь по социальному дистанцированию в период регистрации случаев коронавирусной инфекции граждане могут получить предварительную консультацию до 31 мая нынешнего года удаленно, посредством использования телефонной связи.

А. ЕРЕМИНА,

нотариус.