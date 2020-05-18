Бернд Штанге: «Решение о возобновлении чемпионата подвергается большой критике в Германии»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-главный тренер сборной Беларуси Бернд Штанге прокомментировал возобновление чемпионата Германии.

«Считаю возвращение рискованным. Есть большая вероятность, что сезон снова будет прерван. Решение о возобновлении подвергается большой критике в Германии: со стороны политиков, некоторых болельщиков и других спортсменов.

В случае необходимости, если ситуация с вирусом ухудшится, футбол снова остановят. Очки будут считаться согласно результатам текущей таблицы. Матчи проходят без зрителей, но предполагаю, что многие фанаты все равно будут собираться у стадионов, что может усугубить ситуацию с распространением вируса», – сказал Штанге.

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 18 мая – более 4,65 миллионов случаев. Более 1,7 миллиона пациентов выздоровели, летальных исходов – более 312 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 29650 (+969 за сутки) случаев заражения коронавирусом. 9932 (+434) человек выздоровели и 165 умерли (+5 за сутки).

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