ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Бернд Штанге: «Решение о возобновлении чемпионата подвергается большой критике в Германии»

18.05.2020 12:46 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Экс-главный тренер сборной Беларуси Бернд Штанге прокомментировал возобновление чемпионата Германии.

«Считаю возвращение рискованным. Есть большая вероятность, что сезон снова будет прерван. Решение о возобновлении подвергается большой критике в Германии: со стороны политиков, некоторых болельщиков и других спортсменов.

В случае необходимости, если ситуация с вирусом ухудшится, футбол снова остановят. Очки будут считаться согласно результатам текущей таблицы. Матчи проходят без зрителей, но предполагаю, что многие фанаты все равно будут собираться у стадионов, что может усугубить ситуацию с распространением вируса», – сказал Штанге.

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 18 мая – более 4,65 миллионов случаев. Более 1,7 миллиона пациентов выздоровели, летальных исходов – более 312 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 29650 (+969 за сутки) случаев заражения коронавирусом. 9932 (+434) человек выздоровели и 165 умерли (+5 за сутки).

Бундеслига возвращается! Готов ставить на «Баварию», «Боруссию» и «Лейпциг»?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-главный тренер сборной Беларуси Бернд Штанге прокомментировал возобновление чемпионата Германии.
 
Новости дня
Новости
 
Беларусь надеется получить два займа из Китая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

17.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Нясвижскiя навiны
Радзiма
18.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика