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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Apple открывает магазины и вводит новый порядок их работы Американская корпорация Apple с понедельника возобновляет работу около ста своих магазинов по всему миру (25 из них в США), закрытых из-за пандемии коронавируса....

Американская корпорация Apple с понедельника возобновляет работу около ста своих магазинов по всему миру (25 из них в США), закрытых из-за пандемии коронавируса. Вместе с тем с учетом эпидемиологической безопасности вводится новый порядок работы, сообщила старший вице-президент Apple Дейдре О'Брайен.Покупатели перед входом в магазины должны надевать маски (в случае отсутствия маску выдадут сотрудники магазина), их может находиться в помещении столько, сколько могут индивидуально обслужить работники. Клиентам также будут измерять температуру тела.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите