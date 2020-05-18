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Белпочта повышает тарифы на пересылку международных почтовых отправлений
18.05.2020 13:22 — Новости о Коронавирусе | Myfin
Источник материала: Myfin
Белпочта также сообщает, что с 18 мая открывается прием международных почтовых отправлений адресатам следующих стран: Аргентина, Бразилия, Гонконг, Египет, Индия, Республика Корея, Мексика, Таиланд, Япония. В Сенегал и Уругвай будут приниматься только отправления международной ускоренной почты.
Как поясняется на сайте Белпочты, с учетом эпидемиологической ситуации в мире, глобальных мер, направленных на сдерживание распространения коронавируса (COVID-19), авиакомпании, осуществляющие перевозку почты из Беларуси, постоянно корректируют маршруты и сокращают количество авиарейсов.
Для обеспечения пересылки и доставки международных почтовых отправлений РУП «Белпочта» изыскивает альтернативные способы перевозки, в том числе автомобильным, воздушным и морским транспортом, сказано в сообщении. Предлагаемые тарифы грузоперевозчиков (авиаперевозчиков) значительно выше ранее действовавших, поэтому Белпочта пересматривает тарифы на услуги по пересылке международных почтовых отправлений.
Белпочта постоянно обновляет на своем сайте список стран, в которые осуществляется прием международных почтовых отправлений (исходящих из Республики Беларусь писем, посылок, EMS).
Источник: Myfin.by
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Белпочта сообщает об изменении тарифов на услуги по пересылке международных почтовых отправлений. Они повышаются в связи с сокращением авиарейсов из-за...
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