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В Японии закрыли на лето маршруты подъема на Фудзи

18.05.2020 13:18 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Власти префектур Сидзуока и Яманаси приняли такое решение, чтобы предотвратить распространение коронавируса среди туристов.

По последним данным, в Японии зарегистрировано 16 333 случая заражения COVID-19. Вылечено 11 968 человек. Летальный исход - 763.

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Власти префектур Сидзуока и Яманаси приняли такое решение, чтобы предотвратить распространение коронавируса среди туристов. По последним данным, в Японии...
 
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