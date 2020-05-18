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В Японии закрыли на лето маршруты подъема на Фудзи
18.05.2020 13:18 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВласти префектур Сидзуока и Яманаси приняли такое решение, чтобы предотвратить распространение коронавируса среди туристов.
По последним данным, в Японии зарегистрировано 16 333 случая заражения COVID-19. Вылечено 11 968 человек. Летальный исход - 763.
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Власти префектур Сидзуока и Яманаси приняли такое решение, чтобы предотвратить распространение коронавируса среди туристов. По последним данным, в Японии...
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