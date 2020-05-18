Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ким Кардашьян выпустила защитные маски - их раскупили за полчаса 39-летняя модель решила последовать за модными брендами и приложить руку к борьбе с пандемией коронавируса. Бренд Ким Кардашьян - SKIMS - выпустил коллекцию бесшовных...

39-летняя модель решила последовать за модными брендами и приложить руку к борьбе с пандемией коронавируса. Бренд Ким Кардашьян - SKIMS - выпустил коллекцию бесшовных масок для лица. Все маски выполнены в 5 оттенках - под каждый цвет кожи. Стоимость одного аксессуара - 8 долларов. Правда, далеко не все поклонники бренда успели заказать маски. Коллекцию раскупили буквально за полчаса. "Мы работаем с нашим партнером в Лос-Анджелесе, чтобы производить маски как можно быстрее. Следующая партия будет доступна на следующей неделе", - написали представители SKIMS на странице бренда.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите