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Ким Кардашьян выпустила защитные маски - их раскупили за полчаса

18.05.2020 16:50 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

39-летняя модель решила последовать за модными брендами и приложить руку к борьбе с пандемией коронавируса. Бренд Ким Кардашьян - SKIMS - выпустил коллекцию бесшовных масок для лица. Все маски выполнены в 5 оттенках - под каждый цвет кожи. Стоимость одного аксессуара - 8 долларов. Правда, далеко не все поклонники бренда успели заказать маски. Коллекцию раскупили буквально за полчаса. "Мы работаем с нашим партнером в Лос-Анджелесе, чтобы производить маски как можно быстрее. Следующая партия будет доступна на следующей неделе", - написали представители SKIMS на странице бренда.
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39-летняя модель решила последовать за модными брендами и приложить руку к борьбе с пандемией коронавируса. Бренд Ким Кардашьян - SKIMS - выпустил коллекцию бесшовных...
 
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