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В Беларуси выздоровели и выписаны 10 620 пациентов с COVID-19
19.05.2020 13:32 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTК новым данным от Минздрава: в Беларуси выздоровели и выписаны 10 тысяч 620 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 31 тысяча 508 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 375 тысяч 76 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 175 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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К новым данным от Минздрава: в Беларуси выздоровели и выписаны 10 тысяч 620 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 31 тысяча 508...
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