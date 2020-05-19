Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси выздоровели и выписаны 10 620 пациентов с COVID-19 К новым данным от Минздрава: в Беларуси выздоровели и выписаны 10 тысяч 620 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 31 тысяча 508...

К новым данным от Минздрава: в Беларуси выздоровели и выписаны 10 тысяч 620 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 31 тысяча 508 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 375 тысяч 76 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 175 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.