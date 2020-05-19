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Вылечился сам — помоги другим. Как стать донором плазмы в Ганцевичах

19.05.2020 14:22 — Новости о Коронавирусе | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Эпидемия коронавирусной инфекции длится уже несколько месяцев, и, возможно, многие перенесли ее в легкой или средней степени тяжести. Следовательно, есть люди, плазма которых может реально спасти тяжелых и ослабленных пациентов.

В настоящий момент в ганцевичском филиале ГУ «РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий» появилась возможность исследовать кровь потенциальных доноров плазмы на наличие противоковидных антител.

Требования к потенциальным донорам: возраст от 18 до 60 лет, вес – более 55 кг. Обязательное условие – со времени выздоровления должно пройти не менее 15 дней. Донорство недопустимо, если имеются противопоказания в связи с хроническими болезнями.

Приглашаем жителей района, которые готовы стать донорами плазмы, пройти тестирование на наличие противоковидных антител. Обращаться в регистратуру филиала ГУ «РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий» по телефону 2-19-33.

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Эпидемия коронавирусной инфекции длится уже несколько месяцев, и, возможно, многие перенесли ее в легкой или средней степени тяжести. Следовательно, есть
 
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