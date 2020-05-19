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Арямнов о кандидатах Бабарико и Цепкало: «Ни разу не слышал таких фамилий. Думаю, что на данный момент времени в стране нет ни одного человека, который может заменить Лукашенко»

19.05.2020 14:43 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский тяжелоатлет Андрей Арямнов в разговоре с корреспондентом Tribuna.com рассказал, что пойдет на выборы президента Беларуси, а также признался, что не следит за предвыборной компанией.

- Следите ли за тем, как стартовала предвыборная кампания?

– Нет.

– То есть не в курсе кто там собирается участвовать в гонке? Может, кто-то из кандидатов вас цепляет?

– Меня там нет случаем?

– А, вы собираетесь?

– Ну, не знаю. Судя по тому, что иногда происходит в интернете, то и за меня могут собирать голоса на подачу заявки.

– А вы бы были не против пойти, если бы начались какие-то движения?

– Нет. Я считаю, что сначала нужно научиться политическому делу. Образование – самое важное в этом моменте. Плюс получить опыт. Думаю, если стартовать в политическую сферу, то нужно начинать с района, с города и так далее со своего участка.

– Слышали, что-то про Цепкало и Бабарико, которые выставили свои кандидатуры?

– Я ни разу не слышал таких фамилий.

– Вы пойдете на выборы?

– Конечно, пойду. Это мой гражданский долг.

 – Правильно ли их проводить в нынешней ситуации с этим вирусом?

– С каким вирусом? У нас ничего нет?  У нас нет никакого вируса. Какой вирус?

– А как же коронавирус?

– А что это такое? Я первый раз слышу. COVID-19? Так он уже с 2002 года у нас или с 2010-го. Так что самое главное, чтобы у нас в стране хватало больничных мест. Чтобы медикам всего хватало для лечения. Ну а что делать? Победили на Олимпиаде – и эту заразу победим.

– Еще вопрос по поводу выборов. Есть ли шансы снова у соперников Лукашенко?

– Думаю, что на данный момент времени в стране нет ни одного человека, который может заменить Александра Григорьевича Лукашенко, – сказал Арямнов.

 

 
 
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Белорусский тяжелоатлет Андрей Арямнов в разговоре с корреспондентом Tribuna.com рассказал, что пойдет на выборы президента Беларуси, а также признался, что не следит...
 
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