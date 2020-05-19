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Минфин Беларуси не исключает возможности размещения евробондов в этом году

19.05.2020 14:42 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Министерство финансов Беларуси не исключает размещение нового выпуска евробондов, который был отложен в марте.

"Мы не совсем забросили нашу идею размещения евробондов. В марте мы провели road show, но как раз попали в самое начало пандемии и закрытие рынков. Ситуация была слишком волатильная, приостановили, но наблюдаем за рынком, ищем "окно", - сказал заместитель министра финансов Андрей Белковец, выступая на вебинаре "Евроторг: день инвестора на Московской бирже", пишет interfax.by.

"Этот инструмент может быть использован. Есть ряд кредиторов, готовых поддержать Беларусь", - отметил замминистра, отвечая на вопрос о возможности рефинансирования внешнего госдолга Беларуси.

Он напомнил, что Беларусь обратилась в МВФ за программой в рамках инструмента быстрого финансирования. "Также прорабатываем возможность двусторонних кредитов", - добавил замминистра.

Как сообщалось, в начале марта Минфин Беларуси отложил на неопределенный срок размещение нового выпуска евробондов из-за нестабильности финансовых рынков на фоне эпидемии коронавируса. Планировалось разместить два выпуска - в долларах США и евро на общую сумму $1-1,2 млрд. Организаторами новых выпусков выступали Citi, Raiffeisen Bank International AG, Societe Generale, Renaissance Capital. Еврооблигации планировалось разместить на Лондонской фондовой бирже (LSE).

 
 
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Министерство финансов Беларуси не исключает размещение нового выпуска евробондов, который был отложен в марте.
 
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